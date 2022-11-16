https://ria.ru/20221116/weinstein-1831901043.html
Суд снял часть обвинений против Харви Вайнштейна
Суд снял часть обвинений против Харви Вайнштейна - РИА Новости, 16.11.2022
Суд снял часть обвинений против Харви Вайнштейна
Суд в Лос-Анджелесе снял с Харви Вайнштейна четыре из 11 обвинений, сообщает CNN. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:00
2022-11-16T14:00
2022-11-16T14:00
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Суд в Лос-Анджелесе снял с Харви Вайнштейна четыре из 11 обвинений, сообщает CNN. Решение было принято после того, как прокуроры заявили, что не намерены продолжать рассмотрение пунктов, связанных с одной из выступавших против продюсера женщин.Два из снятых обвинений — в изнасиловании, остальные — в принуждении к оральному сексу. "Они были основаны на заявлениях от женщины, идентифицированной как Джейн Доу 5 (настоящее имя скрыто, — Прим. ред.). Однако прокуроры не упоминали ее во вступительных заявлениях, когда говорили, что еще восемь женщин должны дать показания в деле против Вайнштейна", — уточняется в публикации.Харви Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020 года. Виновным он себя не признал. В августе Верховный суд Нью-Йорка согласился рассмотреть его апелляцию.
https://ria.ru/20221111/kompensatsiya-1830735145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, харви вайнштейн, лос-анджелес, нью-йорк (город), знаменитости
Культура, Новости культуры, Харви Вайнштейн, Лос-Анджелес, Нью-Йорк (город), Знаменитости
Суд снял часть обвинений против Харви Вайнштейна
Суд в Лос-Анджелесе снял четыре из 11 обвинений против кинопродюсера Харви Вайнштейна
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Суд в Лос-Анджелесе снял с Харви Вайнштейна четыре из 11 обвинений, сообщает
CNN.
Решение было принято после того, как прокуроры заявили, что не намерены продолжать рассмотрение пунктов, связанных с одной из выступавших против продюсера женщин.
Два из снятых обвинений — в изнасиловании, остальные — в принуждении к оральному сексу.
"Они были основаны на заявлениях от женщины, идентифицированной как Джейн Доу 5 (настоящее имя скрыто, — Прим. ред.). Однако прокуроры не упоминали ее во вступительных заявлениях, когда говорили, что еще восемь женщин должны дать показания в деле против Вайнштейна", — уточняется в публикации.
Харви Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка
к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020 года. Виновным он себя не признал. В августе Верховный суд Нью-Йорка согласился рассмотреть его апелляцию.