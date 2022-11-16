https://ria.ru/20221116/vzyatka-1831837841.html
ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя
ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя - РИА Новости, 16.11.2022
ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя
Силовики задержали в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом, ее подозревают в получении взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:05
2022-11-16T10:05
2022-11-16T12:45
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
польша
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом, ее подозревают в получении взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя, сообщил Центр общественных связей ФСБ."При получении взятки в размере 20 тысяч евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва", — говорится в пресс-релизе ЦОС.Российский МИД объявил женщину "неприемлемым лицом", ей предложили покинуть территорию страны в течение недели.Также установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза алкогольной продукции, изъято более 40 тонн спиртных напитков. Стоимость партии оценили как минимум в два миллиона долларов. Следователи МВД России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 и ч. 6 ст. 171.1 УК.
https://ria.ru/20221108/vzyatka-1830063103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание польского дипломата при получении взятки. Видео ФСБ
ФСБ после сообщения о задержании польского дипломата при получении взятки за махинации с импортом алкоголя публикует оперативное видео
2022-11-16T10:05
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PT4M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, россия, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Польша, Россия, Происшествия
10:05 16.11.2022 (обновлено: 12:45 16.11.2022)
ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя
ФСБ задержала польского дипломата за взятку из-за фиктивных документов при ввозе алкоголя
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом, ее подозревают в получении взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"При получении взятки в размере 20 тысяч евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва", — говорится в пресс-релизе ЦОС.
Российский МИД объявил женщину "неприемлемым лицом", ей предложили покинуть территорию страны в течение недели.
Также установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза алкогольной продукции, изъято более 40 тонн спиртных напитков. Стоимость партии оценили как минимум в два миллиона долларов.
Следователи МВД России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 и ч. 6 ст. 171.1 УК.