https://ria.ru/20221116/vzyatka-1831837841.html

ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя

ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя - РИА Новости, 16.11.2022

ФСБ задержала польского дипломата за взятку при ввозе алкоголя

Силовики задержали в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом, ее подозревают в получении взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:05

2022-11-16T10:05

2022-11-16T12:45

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

польша

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происшествия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Силовики задержали в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом, ее подозревают в получении взятки в 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя, сообщил Центр общественных связей ФСБ."При получении взятки в размере 20 тысяч евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом — гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва", — говорится в пресс-релизе ЦОС.Российский МИД объявил женщину "неприемлемым лицом", ей предложили покинуть территорию страны в течение недели.Также установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза алкогольной продукции, изъято более 40 тонн спиртных напитков. Стоимость партии оценили как минимум в два миллиона долларов. Следователи МВД России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 200.2 и ч. 6 ст. 171.1 УК.

https://ria.ru/20221108/vzyatka-1830063103.html

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Задержание польского дипломата при получении взятки. Видео ФСБ ФСБ после сообщения о задержании польского дипломата при получении взятки за махинации с импортом алкоголя публикует оперативное видео 2022-11-16T10:05 true PT4M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, россия, происшествия