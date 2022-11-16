Сенатор от Крыма прокомментировала падение ракет в Польше
Сенатор Ковитиди: на Западе понимают, что Россия не виновата в падении ракет в Польше
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСенатор от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди
Сенатор от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация с гибелью двух человек в Польше якобы из-за падения ракет является антироссийской провокацией, так как на Западе прекрасно понимают, что Россия не имеет к этому никакого отношения, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Не нужно искать темную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет. Англо-американцы прекрасно осознают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет в районе польского населенного пункта Пшеводув", - сказала сенатор.
"Этот инцидент является тщательно спланированной антироссийской провокацией", - заявила Ковитиди.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.