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СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами
СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами
Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет газета... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:29
2022-11-16T07:20
в мире
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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет газета Yeni Akit.Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей."Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность. Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения", - пишет Yeni Akit.Сообщается, что пожарные бригады потушили пламя, поднимавшееся из автомобилей на улице Коджамустафапаша."Полиция начала расследование инцидента", - сообщила газета.
https://ria.ru/20221116/vzryv-1831791226.html
https://ria.ru/20221113/stambul-1831235439.html
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
01:29 16.11.2022 (обновлено: 07:20 16.11.2022)
 
СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами

Yeni Akit: при взрывах в районе Фатих в Стамбуле загорелись шесть автомобилей

© AP Photo / Emrah GurelПолиция Турции
Полиция Турции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Полиция Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет газета Yeni Akit.
Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей.
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:11Туризм
В Стамбуле прогремел взрыв
"Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность. Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения", - пишет Yeni Akit.
Сообщается, что пожарные бригады потушили пламя, поднимавшееся из автомобилей на улице Коджамустафапаша.
"Полиция начала расследование инцидента", - сообщила газета.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 22:56
Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула
 
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