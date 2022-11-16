https://ria.ru/20221116/vzryv-1831795817.html

СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами

СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами

Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет газета... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:29

2022-11-16T01:29

2022-11-16T07:20

в мире

стамбул

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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет газета Yeni Akit.Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей."Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность. Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения", - пишет Yeni Akit.Сообщается, что пожарные бригады потушили пламя, поднимавшееся из автомобилей на улице Коджамустафапаша."Полиция начала расследование инцидента", - сообщила газета.

https://ria.ru/20221116/vzryv-1831791226.html

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в мире, стамбул