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СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами
СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами
Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет газета... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:29
2022-11-16T01:29
2022-11-16T07:20
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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет газета Yeni Akit.Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей."Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность. Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения", - пишет Yeni Akit.Сообщается, что пожарные бригады потушили пламя, поднимавшееся из автомобилей на улице Коджамустафапаша."Полиция начала расследование инцидента", - сообщила газета.
https://ria.ru/20221116/vzryv-1831791226.html
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в мире, стамбул
01:29 16.11.2022 (обновлено: 07:20 16.11.2022)
СМИ: пожар в Стамбуле был вызван несколькими взрывами
Yeni Akit: при взрывах в районе Фатих в Стамбуле загорелись шесть автомобилей
АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости.
Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди населения, полиция начала расследование, пишет
газета Yeni Akit.
Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей.
"Пожар начался в автомобиле по неизвестной причине и распространился на другие транспортные средства. Шесть автомобилей пришли в негодность. Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения", - пишет Yeni Akit.
Сообщается, что пожарные бригады потушили пламя, поднимавшееся из автомобилей на улице Коджамустафапаша.
"Полиция начала расследование инцидента", - сообщила газета.