https://ria.ru/20221116/vvp-1832063452.html

Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента

Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента - РИА Новости, 16.11.2022

Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента

ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:53

2022-11-16T20:53

2022-11-16T21:54

экономика

россия

цены на нефть

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4%.При этом статистическое ведомство предварительно оценило индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года в 96%.Росстат при расчете индекса физического объема ВВП использовал индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на его снижение. Так, оптовый товарооборот упал на 22,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4%. Розничный товарооборот снизился на 9,1%, грузооборот — на 5,5%, обрабатывающие производства —на 2%. Рост был зафиксирован в сельском хозяйстве (на 6,2%) и строительстве (на 6,7%).В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%, во втором - снизилась на 4,1%. Суммарно по итогам первого полугодия спад оценивается в 0,4% в годовом выражении.Министерство экономического развития публиковало свои оценки о состоянии экономики по итогам 9 месяцев в начале ноября. МЭР оценило спад по итогам третьего квартала в 4,4% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев - в 2%. При этом в министерстве также отметили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года.Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что поддержку экономике в третьем квартале оказало сокращение спада в промышленности, АПК, транспорте и строительства, а также меньшее, чем ожидалось, сокращение в IT, туризме, финансовой сфере. По ее словам, это связано в том числе с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России после снижения в текущем и следующем перейдет к положительной динамике. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.

https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html

https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827104314.html

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экономика, россия, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)