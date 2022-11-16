https://ria.ru/20221116/vvp-1832063452.html
Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента
Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента - РИА Новости, 16.11.2022
Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента
ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:53
2022-11-16T20:53
2022-11-16T21:54
экономика
россия
цены на нефть
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4%.При этом статистическое ведомство предварительно оценило индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года в 96%.Росстат при расчете индекса физического объема ВВП использовал индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на его снижение. Так, оптовый товарооборот упал на 22,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4%. Розничный товарооборот снизился на 9,1%, грузооборот — на 5,5%, обрабатывающие производства —на 2%. Рост был зафиксирован в сельском хозяйстве (на 6,2%) и строительстве (на 6,7%).В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%, во втором - снизилась на 4,1%. Суммарно по итогам первого полугодия спад оценивается в 0,4% в годовом выражении.Министерство экономического развития публиковало свои оценки о состоянии экономики по итогам 9 месяцев в начале ноября. МЭР оценило спад по итогам третьего квартала в 4,4% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев - в 2%. При этом в министерстве также отметили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года.Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что поддержку экономике в третьем квартале оказало сокращение спада в промышленности, АПК, транспорте и строительства, а также меньшее, чем ожидалось, сокращение в IT, туризме, финансовой сфере. По ее словам, это связано в том числе с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России после снижения в текущем и следующем перейдет к положительной динамике. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.
https://ria.ru/20221028/vvp-1827498410.html
https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827104314.html
https://ria.ru/20221116/inflyatsiya-1832045521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4%.
При этом статистическое ведомство предварительно оценило индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года в 96%.
Росстат при расчете индекса физического объема ВВП использовал индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на его снижение. Так, оптовый товарооборот упал на 22,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4%. Розничный товарооборот снизился на 9,1%, грузооборот — на 5,5%, обрабатывающие производства —на 2%. Рост был зафиксирован в сельском хозяйстве (на 6,2%) и строительстве (на 6,7%).
В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%, во втором - снизилась на 4,1%. Суммарно по итогам первого полугодия спад оценивается в 0,4% в годовом выражении.
Министерство экономического развития публиковало свои оценки о состоянии экономики по итогам 9 месяцев в начале ноября. МЭР оценило спад по итогам третьего квартала в 4,4% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев - в 2%. При этом в министерстве также отметили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года.
Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что поддержку экономике в третьем квартале оказало сокращение спада в промышленности, АПК, транспорте и строительства, а также меньшее, чем ожидалось, сокращение в IT, туризме, финансовой сфере. По ее словам, это связано в том числе с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России после снижения в текущем и следующем перейдет к положительной динамике. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ
ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.