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Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента - РИА Новости, 16.11.2022
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Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента
Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента - РИА Новости, 16.11.2022
Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента
ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:53
2022-11-16T21:54
экономика
россия
цены на нефть
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4%.При этом статистическое ведомство предварительно оценило индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года в 96%.Росстат при расчете индекса физического объема ВВП использовал индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на его снижение. Так, оптовый товарооборот упал на 22,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4%. Розничный товарооборот снизился на 9,1%, грузооборот — на 5,5%, обрабатывающие производства —на 2%. Рост был зафиксирован в сельском хозяйстве (на 6,2%) и строительстве (на 6,7%).В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%, во втором - снизилась на 4,1%. Суммарно по итогам первого полугодия спад оценивается в 0,4% в годовом выражении.Министерство экономического развития публиковало свои оценки о состоянии экономики по итогам 9 месяцев в начале ноября. МЭР оценило спад по итогам третьего квартала в 4,4% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев - в 2%. При этом в министерстве также отметили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года.Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что поддержку экономике в третьем квартале оказало сокращение спада в промышленности, АПК, транспорте и строительства, а также меньшее, чем ожидалось, сокращение в IT, туризме, финансовой сфере. По ее словам, это связано в том числе с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России после снижения в текущем и следующем перейдет к положительной динамике. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.
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экономика, россия, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
20:53 16.11.2022 (обновлено: 21:54 16.11.2022)
 
Росстат оценил снижение ВВП в III квартале в четыре процента

Росстат оценил снижение ВВП России в III квартале в четыре процента в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВВП России в третьем квартале 2022 года, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% в годовом выражении, почти как и кварталом ранее. Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4%.
При этом статистическое ведомство предварительно оценило индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года в 96%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 13:39
ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП в 2022 году
Росстат при расчете индекса физического объема ВВП использовал индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на его снижение. Так, оптовый товарооборот упал на 22,6%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4%. Розничный товарооборот снизился на 9,1%, грузооборот — на 5,5%, обрабатывающие производства —на 2%. Рост был зафиксирован в сельском хозяйстве (на 6,2%) и строительстве (на 6,7%).
В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%, во втором - снизилась на 4,1%. Суммарно по итогам первого полугодия спад оценивается в 0,4% в годовом выражении.
Министерство экономического развития публиковало свои оценки о состоянии экономики по итогам 9 месяцев в начале ноября. МЭР оценило спад по итогам третьего квартала в 4,4% в годовом выражении, а по итогам 9 месяцев - в 2%. При этом в министерстве также отметили, что динамика ВВП близка к прогнозной траектории спада на 2,9% по итогам текущего года.
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:23
Отказ от российских углеводородов ведет к инфляции, заявил Сечин
Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что поддержку экономике в третьем квартале оказало сокращение спада в промышленности, АПК, транспорте и строительства, а также меньшее, чем ожидалось, сокращение в IT, туризме, финансовой сфере. По ее словам, это связано в том числе с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России после снижения в текущем и следующем перейдет к положительной динамике. В 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 19:12
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,4 процента
 
ЭкономикаРоссияЦены на нефтьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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