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Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 16.11.2022
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Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев
Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 16.11.2022
Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев
История с падением ракеты на территорию Польши доказывает, что Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, написал на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:10
2022-11-16T10:37
дмитрий медведев
политика
польша
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. История с падением ракеты на территорию Польши доказывает, что Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, написал на своей странице в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, упавшую в Польше, выпустили украинские войска по приближающиеся российской ракете.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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дмитрий медведев, политика, польша, инцидент с падением ракет в польше
Дмитрий Медведев, Политика, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше
10:10 16.11.2022 (обновлено: 10:37 16.11.2022)
 
Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев

Медведев: ЧП в Польше доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. История с падением ракеты на территорию Польши доказывает, что Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, написал на своей странице в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, упавшую в Польше, выпустили украинские войска по приближающиеся российской ракете.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
09:49
Киев мечтает спровоцировать столкновение России и НАТО, считает Полянский
 
Дмитрий МедведевПолитикаПольшаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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