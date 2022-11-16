10:10 16.11.2022 (обновлено: 10:37 16.11.2022)
Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев
Медведев: ЧП в Польше доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. История с падением ракеты на территорию Польши доказывает, что Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны, написал на своей странице в Twitter зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, упавшую в Польше, выпустили украинские войска по приближающиеся российской ракете.