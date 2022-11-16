https://ria.ru/20221116/vologda-1831874649.html
Кувшинников – Вологда-город труженик
Кувшинников – Вологда-город труженик - РИА Новости, 16.11.2022
Кувшинников – Вологда-город труженик
Вологде присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил губернатор области Олег Кувшинников. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:49
2022-11-16T11:49
2022-11-16T11:49
вологодская область
вологда
олег кувшинников
общество
сергей воропанов
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ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости. Вологде присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил губернатор области Олег Кувшинников.Почетное звание присвоено "за значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, за проявленный при этом массовый трудовой героизм". "Вологда – город-труженик, в годы Великой Отечественной войны все население Вологды работало ради победы. Город принял более 3 миллионов эвакуированных, в том числе из блокадного Ленинграда, более миллиона раненых, направил на фронт сотни тысяч тонн продукции военного назначения и справился с поставленными задачами", - сказал Кувшинников в видеообращении, размещенном в соцсетях.Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил, что с начала войны большая часть городских предприятий перешла на выпуск продукции для фронта.Новый статус предусматривает установку в Вологде стелы с изображением герба города и текстом президентского Указа о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", проведение публичных мероприятий и праздничных салютов в праздник Весны и Труда 1 мая, в День Победы, а также в День города.
https://ria.ru/20221110/remont-1830436769.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологда, олег кувшинников, общество, сергей воропанов
Вологодская область, Вологда, Олег Кувшинников, Общество, Сергей Воропанов
ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости. Вологде присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
Почетное звание присвоено "за значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, за проявленный при этом массовый трудовой героизм".
"Вологда – город-труженик, в годы Великой Отечественной войны все население Вологды
работало ради победы. Город принял более 3 миллионов эвакуированных, в том числе из блокадного Ленинграда
, более миллиона раненых, направил на фронт сотни тысяч тонн продукции военного назначения и справился с поставленными задачами", - сказал Кувшинников в видеообращении, размещенном в соцсетях.
Мэр Вологды Сергей Воропанов
отметил, что с начала войны большая часть городских предприятий перешла на выпуск продукции для фронта.
"Вологодский вагоноремонтный завод за годы войны отремонтировал более 1200 паровозов, тысячи вагонов, кроме того, освоил выпуск минометов и снарядов. Работницы Вологодской швейной фабрики им. К. Цеткин шили обмундирование… С первых дней войны Вологда стала крупным госпитальным центром. К июлю 1942 года в городе было развернуто 60 эвакогоспиталей", - написал градоначальник в соцсетях.
Новый статус предусматривает установку в Вологде стелы с изображением герба города и текстом президентского Указа о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", проведение публичных мероприятий и праздничных салютов в праздник Весны и Труда 1 мая, в День Победы, а также в День города.