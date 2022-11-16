https://ria.ru/20221116/vologda-1831874649.html

Кувшинников – Вологда-город труженик

Кувшинников – Вологда-город труженик - РИА Новости, 16.11.2022

Кувшинников – Вологда-город труженик

Вологде присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил губернатор области Олег Кувшинников. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:49

2022-11-16T11:49

2022-11-16T11:49

вологодская область

вологда

олег кувшинников

общество

сергей воропанов

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ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости. Вологде присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил губернатор области Олег Кувшинников.Почетное звание присвоено "за значительный вклад жителей городов в достижении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, за проявленный при этом массовый трудовой героизм". "Вологда – город-труженик, в годы Великой Отечественной войны все население Вологды работало ради победы. Город принял более 3 миллионов эвакуированных, в том числе из блокадного Ленинграда, более миллиона раненых, направил на фронт сотни тысяч тонн продукции военного назначения и справился с поставленными задачами", - сказал Кувшинников в видеообращении, размещенном в соцсетях.Мэр Вологды Сергей Воропанов отметил, что с начала войны большая часть городских предприятий перешла на выпуск продукции для фронта.Новый статус предусматривает установку в Вологде стелы с изображением герба города и текстом президентского Указа о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", проведение публичных мероприятий и праздничных салютов в праздник Весны и Труда 1 мая, в День Победы, а также в День города.

https://ria.ru/20221110/remont-1830436769.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, олег кувшинников, общество, сергей воропанов