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Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами

Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами - РИА Новости, 16.11.2022

Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что безуспешно пытался связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:35

2022-11-16T21:35

2022-11-16T21:35

в мире

польша

украина

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марк милли

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что безуспешно пытался связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым после инцидента в Польше.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.

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польша

украина

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в мире, польша, украина, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, нато, марк милли, валерий герасимов, инцидент с падением ракет в польше