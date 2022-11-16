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Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами - РИА Новости, 16.11.2022
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Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами
Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами - РИА Новости, 16.11.2022
Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что безуспешно пытался связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T21:35
2022-11-16T21:35
в мире
польша
украина
вооруженные силы сша
вооруженные силы рф
нато
марк милли
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что безуспешно пытался связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым после инцидента в Польше.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
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в мире, польша, украина, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, нато, марк милли, валерий герасимов, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Украина, Вооруженные силы США, Вооруженные силы РФ, НАТО, Марк Милли, Валерий Герасимов, Инцидент с падением ракет в Польше
21:35 16.11.2022
 
Американские военные заявили о попытках связаться с российскими коллегами

Американские военные заявили о безуспешных попытках связаться с Герасимовым по ЧП в Польше

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что безуспешно пытался связаться с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым после инцидента в Польше.
"Мои подчиненные не смогли связать меня с генералом Герасимовым", - заявил Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
Полицейский автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 17:32
В США раскрыли планы Украины после инцидента с ракетами в Польше
 
В миреПольшаУкраинаВооруженные силы СШАВооруженные силы РФНАТОМарк МиллиВалерий ГерасимовИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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