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Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/vinnitsa-1832025673.html
Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды
Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды - РИА Новости, 16.11.2022
Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды
Мэр Винницы Сергей Моргунов предупредил горожан о более строгих ограничениях электроснабжения, призвал запастись водой и едой. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:12
2022-11-16T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винница
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мэр Винницы Сергей Моргунов предупредил горожан о более строгих ограничениях электроснабжения, призвал запастись водой и едой."Предполагаются более жесткие и длительные ограничения. Необходимо иметь запасы воды, пищи, держать заряженными павербанки", - написал Моргунов в своем Telegram-канале. Моргунов также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта и призвал водителей быть осторожными в связи с отключением светофоров и уличного освещения.Ранее во вторник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в регионе.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html
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в мире, украина, винница, винницкая область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винница, Винницкая область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:12 16.11.2022
 
Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды

Мэр Винницы Моргунов предупредил горожан о необходимости сделать запасы еды и воды

CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery / Винница
Винница - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Shyam peelery /
Винница. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мэр Винницы Сергей Моргунов предупредил горожан о более строгих ограничениях электроснабжения, призвал запастись водой и едой.
"Предполагаются более жесткие и длительные ограничения. Необходимо иметь запасы воды, пищи, держать заряженными павербанки", - написал Моргунов в своем Telegram-канале. Моргунов также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта и призвал водителей быть осторожными в связи с отключением светофоров и уличного освещения.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
В Киеве считают удары по объектам инфраструктуры ответом на речь Зеленского
Ранее во вторник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в регионе.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:20Специальная военная операция на Украине
Зеленский: около 10 миллионов украинцев остались без электричества
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницаВинницкая областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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