https://ria.ru/20221116/vinnitsa-1832025673.html

Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды

Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды - РИА Новости, 16.11.2022

Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды

Мэр Винницы Сергей Моргунов предупредил горожан о более строгих ограничениях электроснабжения, призвал запастись водой и едой. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:12

2022-11-16T18:12

2022-11-16T18:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мэр Винницы Сергей Моргунов предупредил горожан о более строгих ограничениях электроснабжения, призвал запастись водой и едой."Предполагаются более жесткие и длительные ограничения. Необходимо иметь запасы воды, пищи, держать заряженными павербанки", - написал Моргунов в своем Telegram-канале. Моргунов также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта и призвал водителей быть осторожными в связи с отключением светофоров и уличного освещения.Ранее во вторник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в регионе.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html

https://ria.ru/20221116/svet-1831792014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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