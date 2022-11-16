Мэр Винницы призвал горожан сделать запасы еды и воды
Мэр Винницы Моргунов предупредил горожан о необходимости сделать запасы еды и воды
Винница. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мэр Винницы Сергей Моргунов предупредил горожан о более строгих ограничениях электроснабжения, призвал запастись водой и едой.
"Предполагаются более жесткие и длительные ограничения. Необходимо иметь запасы воды, пищи, держать заряженными павербанки", - написал Моргунов в своем Telegram-канале. Моргунов также предупредил о возможных перебоях в работе городского электротранспорта и призвал водителей быть осторожными в связи с отключением светофоров и уличного освещения.
Ранее во вторник глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил об ударе по объекту критической инфраструктуры в регионе.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.