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Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше на заседании в среду - РИА Новости, 16.11.2022
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Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше на заседании в среду
Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше на заседании в среду - РИА Новости, 16.11.2022
Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше на заседании в среду
Правительство Венгрии на очередном заседании в среду уделит внимание инциденту в Польше и приостановке прокачке нефти в страну по нефтепроводу "Дружба", в связи РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:17
2022-11-16T11:17
в мире
виктор орбан
польша
венгрия
украина
зрк с-300
нефтепровод "дружба"
инцидент с падением ракет в польше
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БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Венгрии на очередном заседании в среду уделит внимание инциденту в Польше и приостановке прокачке нефти в страну по нефтепроводу "Дружба", в связи с чем накануне собирался совет безопасности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши."Премьер-министр Виктор Орбан решил, что после заседания совета безопасности во вторник вечером на заседании правительства в среду будут подробно рассмотрены последние события... вследствие чего, как считается, ракетный удар был нанесен по Польше, а также в результате ракетного обстрела был остановлен нефтепровод "Дружба", - приводит слова Хаваши агентство MTI.Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221115/vengriya-1831789437.html
https://ria.ru/20221116/polsha-1831848659.html
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831852909.html
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в мире, виктор орбан, польша, венгрия, украина, зрк с-300, нефтепровод "дружба", инцидент с падением ракет в польше
В мире, Виктор Орбан, Польша, Венгрия, Украина, ЗРК С-300, Нефтепровод "Дружба", Инцидент с падением ракет в Польше
11:17 16.11.2022
 
Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше на заседании в среду

Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше и остановку прокачки нефти по "Дружбе"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Венгрии на очередном заседании в среду уделит внимание инциденту в Польше и приостановке прокачке нефти в страну по нефтепроводу "Дружба", в связи с чем накануне собирался совет безопасности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан решил, что после заседания совета безопасности во вторник вечером на заседании правительства в среду будут подробно рассмотрены последние события... вследствие чего, как считается, ракетный удар был нанесен по Польше, а также в результате ракетного обстрела был остановлен нефтепровод "Дружба", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:48
В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше
Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:46
Инцидент в Польше показал, кто толкает мир к войне, заявил Слуцкий
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:00
В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине
 
В миреВиктор ОрбанПольшаВенгрияУкраинаЗРК С-300Нефтепровод "Дружба"Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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