Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше на заседании в среду
Правительство Венгрии обсудит инцидент в Польше и остановку прокачки нефти по "Дружбе"
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Правительство Венгрии на очередном заседании в среду уделит внимание инциденту в Польше и приостановке прокачке нефти в страну по нефтепроводу "Дружба", в связи с чем накануне собирался совет безопасности, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши.
"Премьер-министр Виктор Орбан решил, что после заседания совета безопасности во вторник вечером на заседании правительства в среду будут подробно рассмотрены последние события... вследствие чего, как считается, ракетный удар был нанесен по Польше, а также в результате ракетного обстрела был остановлен нефтепровод "Дружба", - приводит слова Хаваши агентство MTI.
Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".