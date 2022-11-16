https://ria.ru/20221116/vaktsiny-1831867734.html

Лидеры G20 приветствовали совместные разработки и производство вакцин

Лидеры G20 приветствовали совместные разработки и производство вакцин - РИА Новости, 16.11.2022

Лидеры G20 приветствовали совместные разработки и производство вакцин

Лидеры стран "большой двадцатки" приветствовали идею совместных разработок и производства вакцин с участием развивающихся стран, надеясь на предотвращение... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:31

2022-11-16T11:31

2022-11-16T11:32

в мире

бали

большая двадцатка

здоровье - общество

саммит g20

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидеры стран "большой двадцатки" приветствовали идею совместных разработок и производства вакцин с участием развивающихся стран, надеясь на предотвращение "будущих пандемий", говорится в совместном коммюнике, принятом в среду на индонезийском острове Бали саммите G20."Мы приветствуем совместные исследования и совместное производство вакцин, включая расширенное сотрудничество среди развивающихся стран", - отмечается в документе.Участники саммита на Бали, как сказано в коммюнике, "поддерживают продолженный международный диалог и сотрудничество по установлению надежных глобальных цифровых сетей здравоохранения как часть усилий по укреплению мер предотвращения и ответа на будущие пандемии, которые должны наращиваться на опыте существующих стандартов и цифровых сертификатов по COVID-19".Участники саммита выразили поддержку Всемирной организации здравоохранения по глобальной иммунизации."Мы признаем, что широкая иммунизация против COVID-19 есть общее глобальное благо, и мы будем продрожать усилия по обеспечению своевременного, равного и всеобщего доступа к безопасным, доступным, качественным и эффективным вакцинам, лечению и диагностике", - говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20221115/bolezn-1831493728.html

https://ria.ru/20221114/lekarstva-1831485259.html

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в мире, бали, большая двадцатка, здоровье - общество, саммит g20