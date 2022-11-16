https://ria.ru/20221116/vaktsiny-1831867734.html
Лидеры G20 приветствовали совместные разработки и производство вакцин
Лидеры G20 приветствовали совместные разработки и производство вакцин - РИА Новости, 16.11.2022
Лидеры G20 приветствовали совместные разработки и производство вакцин
Лидеры стран "большой двадцатки" приветствовали идею совместных разработок и производства вакцин с участием развивающихся стран, надеясь на предотвращение... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:31
2022-11-16T11:31
2022-11-16T11:32
в мире
бали
большая двадцатка
здоровье - общество
саммит g20
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидеры стран "большой двадцатки" приветствовали идею совместных разработок и производства вакцин с участием развивающихся стран, надеясь на предотвращение "будущих пандемий", говорится в совместном коммюнике, принятом в среду на индонезийском острове Бали саммите G20."Мы приветствуем совместные исследования и совместное производство вакцин, включая расширенное сотрудничество среди развивающихся стран", - отмечается в документе.Участники саммита на Бали, как сказано в коммюнике, "поддерживают продолженный международный диалог и сотрудничество по установлению надежных глобальных цифровых сетей здравоохранения как часть усилий по укреплению мер предотвращения и ответа на будущие пандемии, которые должны наращиваться на опыте существующих стандартов и цифровых сертификатов по COVID-19".Участники саммита выразили поддержку Всемирной организации здравоохранения по глобальной иммунизации."Мы признаем, что широкая иммунизация против COVID-19 есть общее глобальное благо, и мы будем продрожать усилия по обеспечению своевременного, равного и всеобщего доступа к безопасным, доступным, качественным и эффективным вакцинам, лечению и диагностике", - говорится в коммюнике.
https://ria.ru/20221115/bolezn-1831493728.html
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в мире, бали, большая двадцатка, здоровье - общество, саммит g20
В мире, Бали, Большая двадцатка, Здоровье - Общество, Саммит G20
11:31 16.11.2022 (обновлено: 11:32 16.11.2022)
Лидеры G20 приветствовали совместные разработки и производство вакцин
Лидеры G20 в коммюнике приветствовали совместные разработки и производство вакцин
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидеры стран "большой двадцатки" приветствовали идею совместных разработок и производства вакцин с участием развивающихся стран, надеясь на предотвращение "будущих пандемий", говорится в совместном коммюнике, принятом в среду на индонезийском острове Бали саммите G20.
"Мы приветствуем совместные исследования и совместное производство вакцин, включая расширенное сотрудничество среди развивающихся стран", - отмечается в документе.
Участники саммита на Бали, как сказано в коммюнике, "поддерживают продолженный международный диалог и сотрудничество по установлению надежных глобальных цифровых сетей здравоохранения как часть усилий по укреплению мер предотвращения и ответа на будущие пандемии, которые должны наращиваться на опыте существующих стандартов и цифровых сертификатов по COVID-19".
Участники саммита выразили поддержку Всемирной организации здравоохранения по глобальной иммунизации.
"Мы признаем, что широкая иммунизация против COVID-19 есть общее глобальное благо, и мы будем продрожать усилия по обеспечению своевременного, равного и всеобщего доступа к безопасным, доступным, качественным и эффективным вакцинам, лечению и диагностике", - говорится в коммюнике.