https://ria.ru/20221116/vagner-1831807122.html

Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском

Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском - РИА Новости, 16.11.2022

Бойцы "Вагнера" рассказали о боях с украинским спецназом под Артемовском

В боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) со стороны Киева участвуют спецназ и множество националистов, из-за больших потерь украинское командование РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T07:05

2022-11-16T07:05

2022-11-16T11:17

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

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ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. В боях под Артемовском (украинское название — Бахмут) со стороны Киева участвуют спецназ и множество националистов, из-за больших потерь украинское командование объединило их в сводные отряды, заявили РИА Новости бойцы "Группы Вагнера"."Их (украинские. — Прим. ред.) подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг "Айдара" висел. Ребятки в этой черной форме ходили", — рассказал один из собеседников агентства.Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Поэтому потеря населенного пункта неизбежно станет для киевских войск тяжелым ударом: это серьезно затруднит подвоз боеприпасов и топлива, переброску подкреплений. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.Со слов вагнеровца, националистические формирования типа батальона "Айдар" киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска "Группа Вагнера" отбила несколько атак."Когда взяли (пленного. — Прим. ред.), прапорщик был у нас, у него была нашивка 1-й ОбрСпн (отдельной бригады специального назначения. — Прим. ред.) "Ивана Богуна". Вроде это какой-то отряд спецназа. Несколько раз уже сформированный, потому что "выбивали" (наносили тяжелые потери. — Прим. ред.) его. Вроде сказали, что спецподразделение. Смотря кто в этом подразделении был — мужики-резервисты, пару пацанов молодых. Что собрали, то и бросили", — сказал боец "Вагнера".По данным открытых источников, 1-я ОбрСпн "Ивана Богуна" сформирована в марте 2022 года, в бригаде, помимо граждан Украины, воюют представители 19 стран.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что бойцы "Группы Вагнера" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив ВСУ из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221115/artemovsk-1831745237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/vagner-1831476018.html

артемовск

киев

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Бойцы "Вагнера" о боях против украинских националистов под Артемовском Бойцы "Группы Вагнера" рассказали РИА Новости о боях против украинских националистов и спецназа под Артемовском (украинское название - Бахмут). Для штурма укреплений им приходилось применять нестандартные приемы боя и действовать ночью. По словам бойцов, украинские силы понесли тяжелые потери - но, понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает туда все доступные резервы. 2022-11-16T07:05 true PT11M31S

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артемовск, киев