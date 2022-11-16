https://ria.ru/20221116/uss-1832057110.html

США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса

США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса - РИА Новости, 16.11.2022

США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса

Американская сторона передала в итальянский суд материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Александра Усса Артема для экстрадиции, заявил РИА... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:09

2022-11-16T20:09

2022-11-16T21:14

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РИМ, 16 ноя — РИА Новости. Американская сторона передала в итальянский суд материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Александра Усса Артема для экстрадиции, заявил РИА Новости его адвокат Виничио Нардо.Он затруднился ответить, достаточно ли будет этих документов, вместе с тем выразив мнение, что американские следователи "не самоубийцы". По его словам, согласно процедуре нет необходимости предоставлять "все, что есть" — нужны те документы, "которые сторона посчитает необходимыми". Адвокат отметил, что запрос на экстрадицию сделали сразу после ареста Усса в Италии. Теперь американская сторона направила обвинительное заключение объемом более 40 страниц.Юрист добавил, что защита российского предпринимателя подала ходатайство о заключении его подзащитного под домашний арест. По его словам, у Усса есть жилье в Милане. Местная прокуратура, в свою очередь, отрицательно относится к смягчению условий пребывания россиянина. Заседание по этому вопросу состоится в конце следующей недели.Ранее американский Минюст сообщил, что Соединенные Штаты предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. Он находится в тюрьме под Миланом.Виновным Артем Усс себя не признает. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что российские дипломаты "безусловно будут принимать участие в защите [его] интересов". Усс-старший, губернатор Красноярского края, назвал предъявленные обвинения политическими.При этом российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой, Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

https://ria.ru/20221101/uss-1828450262.html

https://ria.ru/20221115/antonov-1831499436.html

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сша, италия, александр усс, россия, милан, министерство юстиции сша