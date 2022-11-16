20:09 16.11.2022 (обновлено: 21:14 16.11.2022)
США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса
США передали Италии материалы дела сына красноярского губернатора Усса для экстрадиции
Флаг США. Архивное фото
РИМ, 16 ноя — РИА Новости. Американская сторона передала в итальянский суд материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Александра Усса Артема для экстрадиции, заявил РИА Новости его адвокат Виничио Нардо.
"Они направили то, что было опубликовано на сайте министерства юстиции США. Они послали то, что считают нужным, не будучи обязанными посылать все материалы. Это фактически ордер о предъявлении обвинений", — сказал юрист.
Он затруднился ответить, достаточно ли будет этих документов, вместе с тем выразив мнение, что американские следователи "не самоубийцы". По его словам, согласно процедуре нет необходимости предоставлять "все, что есть" — нужны те документы, "которые сторона посчитает необходимыми". Адвокат отметил, что запрос на экстрадицию сделали сразу после ареста Усса в Италии. Теперь американская сторона направила обвинительное заключение объемом более 40 страниц.
Юрист добавил, что защита российского предпринимателя подала ходатайство о заключении его подзащитного под домашний арест. По его словам, у Усса есть жилье в Милане. Местная прокуратура, в свою очередь, отрицательно относится к смягчению условий пребывания россиянина. Заседание по этому вопросу состоится в конце следующей недели.
Ранее американский Минюст сообщил, что Соединенные Штаты предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. Он находится в тюрьме под Миланом.
Виновным Артем Усс себя не признает. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что российские дипломаты "безусловно будут принимать участие в защите [его] интересов". Усс-старший, губернатор Красноярского края, назвал предъявленные обвинения политическими.
При этом российская сторона также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой, Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.