20:16 16.11.2022 (обновлено: 20:18 16.11.2022)
В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши
Конгрессвумен из США Грин: ВСУ нанесли ракетный удар по Польше, убивший мирных жителей
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила украинскую армию в ракетном ударе по Польше и убийстве мирных жителей соседней страны.
"Ракетный обстрел, в результате которого погибли два невинных человека в Польше, вероятно, был нанесен ПВО Украины. Мы должны перестать позволять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому требовать деньги и оружие от американских налогоплательщиков, пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну. Денег на Украину больше нет. Пришло время положить конец этому конфликту и потребовать мира", — написала она в Twitter.
Ранее польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе со Львовской областью упали два снаряда. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства Associated Press, это были ракеты противовоздушной обороны ВСУ. Позже украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передал телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.
Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.