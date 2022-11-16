Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/ukraina-1832058084.html
В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши
В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши - РИА Новости, 16.11.2022
В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила украинскую армию в ракетном ударе по Польше и убийстве мирных жителей соседней страны. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:16
2022-11-16T20:18
политика
польша
украина
конгресс сша
вооруженные силы украины
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832032116_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_69496235daa66ad49c5b5378fb0e0551.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила украинскую армию в ракетном ударе по Польше и убийстве мирных жителей соседней страны.Ранее польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе со Львовской областью упали два снаряда. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства Associated Press, это были ракеты противовоздушной обороны ВСУ. Позже украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передал телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831951163.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832032116_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_9fffe2bd79032bdecbf654263b275d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, польша, украина, конгресс сша, вооруженные силы украины, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Политика, Польша, Украина, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
20:16 16.11.2022 (обновлено: 20:18 16.11.2022)
 
В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши

Конгрессвумен из США Грин: ВСУ нанесли ракетный удар по Польше, убивший мирных жителей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила украинскую армию в ракетном ударе по Польше и убийстве мирных жителей соседней страны.
"Ракетный обстрел, в результате которого погибли два невинных человека в Польше, вероятно, был нанесен ПВО Украины. Мы должны перестать позволять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому требовать деньги и оружие от американских налогоплательщиков, пока он пытается втянуть нас в третью мировую войну. Денег на Украину больше нет. Пришло время положить конец этому конфликту и потребовать мира", — написала она в Twitter.
Ранее польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе со Львовской областью упали два снаряда. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства Associated Press, это были ракеты противовоздушной обороны ВСУ. Позже украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передал телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.
Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
15:18
Во Франции потребовали наказать Зеленского за провокацию в отношении России
 
ПолитикаПольшаУкраинаКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала