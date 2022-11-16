https://ria.ru/20221116/ukraina-1832058084.html

В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши

В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши - РИА Новости, 16.11.2022

В конгрессе США обвинили украинскую армию в убийстве мирных жителей Польши

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила украинскую армию в ракетном ударе по Польше и убийстве мирных жителей соседней страны. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:16

2022-11-16T20:16

2022-11-16T20:18

политика

польша

украина

конгресс сша

вооруженные силы украины

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила украинскую армию в ракетном ударе по Польше и убийстве мирных жителей соседней страны.Ранее польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе со Львовской областью упали два снаряда. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства Associated Press, это были ракеты противовоздушной обороны ВСУ. Позже украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, передал телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.Как сообщило российское Министерство обороны, специалисты идентифицировали обломки на снимках с места взрыва в Польше как элементы украинской системы ПВО С-300. Высокоточные удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831951163.html

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политика, польша, украина, конгресс сша, вооруженные силы украины, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше