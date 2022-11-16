https://ria.ru/20221116/ukraina-1832037200.html

На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель

На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель - РИА Новости, 16.11.2022

На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель

Верховная рада Украины постановила переименовать город Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:46

2022-11-16T18:46

2022-11-16T18:56

в мире

украина

житомирская область

верховная рада украины

алексей гончаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832036027_536:29:3228:1543_1920x0_80_0_0_b7651a1fbb221035306973d4e00e9611.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины постановила переименовать город Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.По его словам, с этой инициативой выступили местные жители. Новоград-Волынский район также переименовали в Звягельский.После раздела Речи Посполитой в 1793 году Звягель в составе Восточной Волыни отошел к Российской империи. Указом Екатерины II в 1795 году город переименовали в Новоград-Волынский и сделали его губернским центром новообразованной Волынской губернии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221116/dnepr-1831957702.html

украина

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, житомирская область, верховная рада украины, алексей гончаренко