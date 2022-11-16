https://ria.ru/20221116/ukraina-1832037200.html
На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель
На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель - РИА Новости, 16.11.2022
На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель
Верховная рада Украины постановила переименовать город Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:46
2022-11-16T18:46
2022-11-16T18:56
в мире
украина
житомирская область
верховная рада украины
алексей гончаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832036027_536:29:3228:1543_1920x0_80_0_0_b7651a1fbb221035306973d4e00e9611.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины постановила переименовать город Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.По его словам, с этой инициативой выступили местные жители. Новоград-Волынский район также переименовали в Звягельский.После раздела Речи Посполитой в 1793 году Звягель в составе Восточной Волыни отошел к Российской империи. Указом Екатерины II в 1795 году город переименовали в Новоград-Волынский и сделали его губернским центром новообразованной Волынской губернии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20221116/dnepr-1831957702.html
украина
житомирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832036027_851:29:3205:1795_1920x0_80_0_0_ebdc28ce41c4dc5d5c25fa3a2cc289ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, житомирская область, верховная рада украины, алексей гончаренко
В мире, Украина, Житомирская область, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
18:46 16.11.2022 (обновлено: 18:56 16.11.2022)
На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель
Рада постановила переименовать Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель