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На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель - РИА Новости, 16.11.2022
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На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель
На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель - РИА Новости, 16.11.2022
На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель
Верховная рада Украины постановила переименовать город Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:46
2022-11-16T18:56
в мире
украина
житомирская область
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины постановила переименовать город Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.По его словам, с этой инициативой выступили местные жители. Новоград-Волынский район также переименовали в Звягельский.После раздела Речи Посполитой в 1793 году Звягель в составе Восточной Волыни отошел к Российской империи. Указом Екатерины II в 1795 году город переименовали в Новоград-Волынский и сделали его губернским центром новообразованной Волынской губернии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, украина, житомирская область, верховная рада украины, алексей гончаренко
В мире, Украина, Житомирская область, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
18:46 16.11.2022 (обновлено: 18:56 16.11.2022)
 
На Украине переименовали Новоград-Волынский в Звягель

Рада постановила переименовать Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель

CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Дом-усадьба Мезенцева в городе Новоград-Волынский
Дом-усадьба Мезенцева в городе Новоград-Волынский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon /
Дом-усадьба Мезенцева в городе Новоград-Волынский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Верховная рада Украины постановила переименовать город Новоград-Волынский в Житомирской области в Звягель, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Город Новоград-Волынский в Житомирской области переименовали! Теперь этот город имеет название Звягель", — написал он.

По его словам, с этой инициативой выступили местные жители. Новоград-Волынский район также переименовали в Звягельский.
После раздела Речи Посполитой в 1793 году Звягель в составе Восточной Волыни отошел к Российской империи. Указом Екатерины II в 1795 году город переименовали в Новоград-Волынский и сделали его губернским центром новообразованной Волынской губернии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.
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В миреУкраинаЖитомирская областьВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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