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На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831995567.html
На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля
На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля - РИА Новости, 16.11.2022
На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля
Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине до 19 февраля 2023 года, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:01
2022-11-16T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине до 19 февраля 2023 года, заявил украинский депутат Ярослав Железняк."Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831738406.html
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в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:01 16.11.2022 (обновлено: 17:10 16.11.2022)
 
На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Депутат Рады Железняк объявил о продлении военного положения и мобилизации до 19 февраля

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине до 19 февраля 2023 года, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
"Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября.
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