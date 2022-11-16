https://ria.ru/20221116/ukraina-1831995567.html

На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля

На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля - РИА Новости, 16.11.2022

На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине до 19 февраля 2023 года, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:01

2022-11-16T17:01

2022-11-16T17:10

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине до 19 февраля 2023 года, заявил украинский депутат Ярослав Железняк."Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на Украине, которые истекают 21 ноября.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831738406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр