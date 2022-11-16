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На Украине из-за проблем с электричеством задерживаются поезда - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831983427.html
На Украине из-за проблем с электричеством задерживаются поезда
На Украине из-за проблем с электричеством задерживаются поезда - РИА Новости, 16.11.2022
На Украине из-за проблем с электричеством задерживаются поезда
Семь поездов задерживаются на Украине на срок от 1 часа 44 минут до 7 часов 24 минут из-за проблем с электричеством, сообщает компания "Украинские железные... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:42
2022-11-16T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрзализныця
украинская железная дорога
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Семь поездов задерживаются на Украине на срок от 1 часа 44 минут до 7 часов 24 минут из-за проблем с электричеством, сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця")."Укрзализныця" сообщает о задержке поездов из-за повреждений инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети. По состоянию на сейчас со значительной задержкой движутся следующие рейсы: Ужгород - Харьков задерживается на 7 часов 24 минуты; Перемышль – Киев задерживается на 6 часов 58 минут; Трускавец - Харьков задерживается на 4 часа 54 минуты", - говорится в Telegram-канале компании. Еще четыре рейса, упомянутые в сообщении, задерживаются на срок от 1 часа 44 минут до 3 часов 17 минут. Остальные рейсы, следующие с задержкой, отстают от графике не более чем на час, отметили в компании.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831738406.html
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в мире, украина, укрзализныця, украинская железная дорога, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрзализныця, Украинская железная дорога, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:42 16.11.2022
 
На Украине из-за проблем с электричеством задерживаются поезда

На Украине из-за проблем с электричеством поезда задерживаются на срок до семи часов

© РИА Новости / СтрингерСотрудник СБУ на железнодорожном вокзале
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Семь поездов задерживаются на Украине на срок от 1 часа 44 минут до 7 часов 24 минут из-за проблем с электричеством, сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
"Укрзализныця" сообщает о задержке поездов из-за повреждений инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети. По состоянию на сейчас со значительной задержкой движутся следующие рейсы: Ужгород - Харьков задерживается на 7 часов 24 минуты; Перемышль – Киев задерживается на 6 часов 58 минут; Трускавец - Харьков задерживается на 4 часа 54 минуты", - говорится в Telegram-канале компании. Еще четыре рейса, упомянутые в сообщении, задерживаются на срок от 1 часа 44 минут до 3 часов 17 минут. Остальные рейсы, следующие с задержкой, отстают от графике не более чем на час, отметили в компании.
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Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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