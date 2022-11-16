На Украине из-за проблем с электричеством задерживаются поезда
На Украине из-за проблем с электричеством поезда задерживаются на срок до семи часов
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Семь поездов задерживаются на Украине на срок от 1 часа 44 минут до 7 часов 24 минут из-за проблем с электричеством, сообщает компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
"Укрзализныця" сообщает о задержке поездов из-за повреждений инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети. По состоянию на сейчас со значительной задержкой движутся следующие рейсы: Ужгород - Харьков задерживается на 7 часов 24 минуты; Перемышль – Киев задерживается на 6 часов 58 минут; Трускавец - Харьков задерживается на 4 часа 54 минуты", - говорится в Telegram-канале компании. Еще четыре рейса, упомянутые в сообщении, задерживаются на срок от 1 часа 44 минут до 3 часов 17 минут. Остальные рейсы, следующие с задержкой, отстают от графике не более чем на час, отметили в компании.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ сегодня сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.