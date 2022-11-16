12:12 16.11.2022 (обновлено: 14:44 16.11.2022)
Украинская ПВО сбоит из-за отсутствия техосмотра, считает эксперт
Эксперт Коротченко: украинская ПВО дает сбои из-за 30 лет без техосмотра и техобслуживания
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские комплексы ПВО не проходили надлежащего техосмотра и техобслуживания с момента распада СССР, это могло стать причиной вчерашнего инцидента с падением ракет в Польше, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Учитывая, что украинские системы С-300 не обслуживались и не проходили технического освидетельствования в течение 30 лет после распада Советского Союза, очевидно, что выполнять в полной мере возложенные на них боевые задачи они не способны. Инцидент, который произошел, свидетельствует, что, по всей видимости, эти зенитно-управляемые ракеты попали в польское воздушное пространство в результате технического сбоя, что привело к падению обломков и гибели людей", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что все претензии по произошедшему в приграничном с Украиной Люблинском воеводстве польская сторона должна адресовать Киеву и с ним решать, каким образом урегулировать инцидент. При этом Коротченко выразил уверенность, что Варшава захочет выставить виновной Москву.
"Невзирая на все это, и польская сторона, и другие страны НАТО постараются увязать это с СВО и в конечном итоге опять же постараться обвинить в этом Россию – это стандартная практика, удивляться здесь не приходится, мы это наблюдаем ежедневно, и день ото дня объем обвинений только наращивается", - подчеркнул собеседник агентства.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это ракеты. Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве расценили заявления о падении "российских ракет" провокацией в целях эскалации.