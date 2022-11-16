https://ria.ru/20221116/ukraina-1831881953.html

Украинская ПВО сбоит из-за отсутствия техосмотра, считает эксперт

Украинская ПВО сбоит из-за отсутствия техосмотра, считает эксперт - РИА Новости, 16.11.2022

Украинская ПВО сбоит из-за отсутствия техосмотра, считает эксперт

Украинские комплексы ПВО не проходили надлежащего техосмотра и техобслуживания с момента распада СССР, это могло стать причиной вчерашнего инцидента с падением... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:12

2022-11-16T12:12

2022-11-16T14:44

в мире

игорь коротченко

украина

зрк с-300

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские комплексы ПВО не проходили надлежащего техосмотра и техобслуживания с момента распада СССР, это могло стать причиной вчерашнего инцидента с падением ракет в Польше, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Учитывая, что украинские системы С-300 не обслуживались и не проходили технического освидетельствования в течение 30 лет после распада Советского Союза, очевидно, что выполнять в полной мере возложенные на них боевые задачи они не способны. Инцидент, который произошел, свидетельствует, что, по всей видимости, эти зенитно-управляемые ракеты попали в польское воздушное пространство в результате технического сбоя, что привело к падению обломков и гибели людей", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что все претензии по произошедшему в приграничном с Украиной Люблинском воеводстве польская сторона должна адресовать Киеву и с ним решать, каким образом урегулировать инцидент. При этом Коротченко выразил уверенность, что Варшава захочет выставить виновной Москву."Невзирая на все это, и польская сторона, и другие страны НАТО постараются увязать это с СВО и в конечном итоге опять же постараться обвинить в этом Россию – это стандартная практика, удивляться здесь не приходится, мы это наблюдаем ежедневно, и день ото дня объем обвинений только наращивается", - подчеркнул собеседник агентства.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это ракеты. Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве расценили заявления о падении "российских ракет" провокацией в целях эскалации.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831871696.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831865933.html

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в мире, игорь коротченко, украина, зрк с-300