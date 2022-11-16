https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.11.2022
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что во вторник по Украине ударили почти 100 ракет, сотни городов остались без света, воды и тепла, перебои с интернетом. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:01
2022-11-16T11:01
2022-11-16T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49825596ba696a3e3e48c05ec22ae74b.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что во вторник по Украине ударили почти 100 ракет, сотни городов остались без света, воды и тепла, перебои с интернетом."Почти 100… ракет ударили по Украине… Снова разрушены электростанции, сотни городов без электрики, подачи воды и тепла, интернет-трафик упал на две трети", - сказал он в видеообращении.Накануне Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации. Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация на Украине после новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.
https://ria.ru/20221113/kiev-1831157989.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511198_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cb4732a2fbb90e15212525dd06c66aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский
Зеленский: после ударов ракет по Украине сотни городов остались без света, воды и тепла