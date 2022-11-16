https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html

Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский

Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.11.2022

Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что во вторник по Украине ударили почти 100 ракет, сотни городов остались без света, воды и тепла, перебои с интернетом. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:01

2022-11-16T11:01

2022-11-16T11:01

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что во вторник по Украине ударили почти 100 ракет, сотни городов остались без света, воды и тепла, перебои с интернетом."Почти 100… ракет ударили по Украине… Снова разрушены электростанции, сотни городов без электрики, подачи воды и тепла, интернет-трафик упал на две трети", - сказал он в видеообращении.Накануне Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации. Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация на Украине после новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.

https://ria.ru/20221113/kiev-1831157989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр