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Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831853834.html
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский - РИА Новости, 16.11.2022
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что во вторник по Украине ударили почти 100 ракет, сотни городов остались без света, воды и тепла, перебои с интернетом. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:01
2022-11-16T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что во вторник по Украине ударили почти 100 ракет, сотни городов остались без света, воды и тепла, перебои с интернетом."Почти 100… ракет ударили по Украине… Снова разрушены электростанции, сотни городов без электрики, подачи воды и тепла, интернет-трафик упал на две трети", - сказал он в видеообращении.Накануне Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации. Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация на Украине после новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.
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в мире, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:01 16.11.2022
 
Сотни городов Украины остались без света, воды и тепла, заявил Зеленский

Зеленский: после ударов ракет по Украине сотни городов остались без света, воды и тепла

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что во вторник по Украине ударили почти 100 ракет, сотни городов остались без света, воды и тепла, перебои с интернетом.
"Почти 100… ракет ударили по Украине… Снова разрушены электростанции, сотни городов без электрики, подачи воды и тепла, интернет-трафик упал на две трети", - сказал он в видеообращении.
Накануне Зеленский заявил, что 15 ноября по территории Украины нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации. Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация на Украине после новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 13:03Специальная военная операция на Украине
Власти Киева предложили жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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