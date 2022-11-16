https://ria.ru/20221116/ukraina-1831852909.html

В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине

В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.11.2022

В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине

Американская политическая элита несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она потратила десятилетия, угрожая и провоцируя Россию расширением НАТО, РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:00

2022-11-16T11:00

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская политическая элита несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она потратила десятилетия, угрожая и провоцируя Россию расширением НАТО, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл — младший в колонке для The American Conservative."Главная проблема остается прежней: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и мы знаем об этом уже несколько десятилетий", — отметил автор материала.Он утверждает, что, несмотря на заявления западных СМИ и политиков о том, что военные действия Москвы на востоке Украины были неспровоцированными и неоправданными, на самом деле Россия была вынуждена действовать из-за угрозы расширения НАТО, достигшей ее границ.Как пишет эксперт, на протяжении почти 30 лет американская элита продвигала альянс к российской территории, что включало конфликты в Сербии в 1999 году и смену режима на Украине в 2014-м.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831840674.html

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1831816173.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, москва, нато, киев