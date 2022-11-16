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В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.11.2022
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В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине
В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.11.2022
В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине
Американская политическая элита несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она потратила десятилетия, угрожая и провоцируя Россию расширением НАТО, РИА Новости, 16.11.2022
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в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская политическая элита несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она потратила десятилетия, угрожая и провоцируя Россию расширением НАТО, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл — младший в колонке для The American Conservative."Главная проблема остается прежней: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и мы знаем об этом уже несколько десятилетий", — отметил автор материала.Он утверждает, что, несмотря на заявления западных СМИ и политиков о том, что военные действия Москвы на востоке Украины были неспровоцированными и неоправданными, на самом деле Россия была вынуждена действовать из-за угрозы расширения НАТО, достигшей ее границ.Как пишет эксперт, на протяжении почти 30 лет американская элита продвигала альянс к российской территории, что включало конфликты в Сербии в 1999 году и смену режима на Украине в 2014-м.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831840674.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, москва, нато, киев
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, НАТО, Киев
11:00 16.11.2022 (обновлено: 13:11 16.11.2022)
 
В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине

TAC: американская элита спровоцировала конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская политическая элита несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она потратила десятилетия, угрожая и провоцируя Россию расширением НАТО, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл — младший в колонке для The American Conservative.
"Главная проблема остается прежней: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и мы знаем об этом уже несколько десятилетий", — отметил автор материала.
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Он утверждает, что, несмотря на заявления западных СМИ и политиков о том, что военные действия Москвы на востоке Украины были неспровоцированными и неоправданными, на самом деле Россия была вынуждена действовать из-за угрозы расширения НАТО, достигшей ее границ.
Как пишет эксперт, на протяжении почти 30 лет американская элита продвигала альянс к российской территории, что включало конфликты в Сербии в 1999 году и смену режима на Украине в 2014-м.

"Это леденящий душу перечень намеренного вмешательства Соединенных Штатов в дела суверенных государств по соседству с Россией с целью навредить ей и спровоцировать ее. Политика США, очевидно, была такова: любой ценой спровоцировать вражду между Украиной и Россией. Почему Вашингтон отказался вести добросовестные переговоры с Россией? Они знали, что русские отреагируют так, как они отреагировали. Что американские политики надеялись получить?" — подытожил обозреватель.

Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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