11:00 16.11.2022 (обновлено: 13:11 16.11.2022)
В США назвали истинных виновников в разжигании конфликта на Украине
TAC: американская элита спровоцировала конфликт на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская политическая элита несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она потратила десятилетия, угрожая и провоцируя Россию расширением НАТО, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл — младший в колонке для The American Conservative.
"Главная проблема остается прежней: русские рассматривают НАТО на своей границе как акт агрессии и угрозу своей национальной безопасности, и мы знаем об этом уже несколько десятилетий", — отметил автор материала.
Как пишет эксперт, на протяжении почти 30 лет американская элита продвигала альянс к российской территории, что включало конфликты в Сербии в 1999 году и смену режима на Украине в 2014-м.
"Это леденящий душу перечень намеренного вмешательства Соединенных Штатов в дела суверенных государств по соседству с Россией с целью навредить ей и спровоцировать ее. Политика США, очевидно, была такова: любой ценой спровоцировать вражду между Украиной и Россией. Почему Вашингтон отказался вести добросовестные переговоры с Россией? Они знали, что русские отреагируют так, как они отреагировали. Что американские политики надеялись получить?" — подытожил обозреватель.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".