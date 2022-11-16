Рейтинг@Mail.ru
"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831852744.html
"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы
"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы - РИА Новости, 16.11.2022
"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы
Ближайшие несколько дней будут очень тяжелыми для энергосистемы Украины, предупредил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:58
2022-11-16T10:58
в мире
владимир зеленский
украина
харьков
киев
вооруженные силы рф
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:170:360:373_1920x0_80_0_0_0012592abbd91f1e0779094da29e2785.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ближайшие несколько дней будут очень тяжелыми для энергосистемы Украины, предупредил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий."Была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины… Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - приводит слова Кудрицкого Telegram-канал "Укрэнерго".По его словам, наиболее сложная ситуация в энергетике на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/elektroenergiya-1829743896.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221106/elektroenergiya-1829457265.html
украина
харьков
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15162/20/151622061_0:136:360:406_1920x0_80_0_0_fc864ad069495ef198b9c43c0969673a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф, укрэнерго
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
10:58 16.11.2022
 
"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы

© РИА Новости / Юрий СтрелецВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ближайшие несколько дней будут очень тяжелыми для энергосистемы Украины, предупредил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины… Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - приводит слова Кудрицкого Telegram-канал "Укрэнерго".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:43В мире
На Украине сообщили о серьезном дефиците электроэнергии
По его словам, наиболее сложная ситуация в энергетике на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 11:54В мире
В семи областях Украины ввели графики отключения электроэнергии
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковКиевВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала