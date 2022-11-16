https://ria.ru/20221116/ukraina-1831852744.html

"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы

"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы - РИА Новости, 16.11.2022

"Укрэнерго" заявило, что ближайшие дни будут тяжелыми для энергосистемы

Ближайшие несколько дней будут очень тяжелыми для энергосистемы Украины, предупредил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:58

2022-11-16T10:58

2022-11-16T10:58

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ближайшие несколько дней будут очень тяжелыми для энергосистемы Украины, предупредил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий."Была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины… Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - приводит слова Кудрицкого Telegram-канал "Укрэнерго".По его словам, наиболее сложная ситуация в энергетике на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/elektroenergiya-1829743896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221106/elektroenergiya-1829457265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф, укрэнерго