10:54 16.11.2022 (обновлено: 10:58 16.11.2022)
Кулеба призвал к жесткому ответу на инцидент в Польше
Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал к жесткому ответу на инцидент в Польше
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал к жесткому ответу на падение ракет в Польше.
"Детальный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном относительно российского ракетного террора - его масштабов, целей и последствий. Я подчеркнул, что ответ на то, что произошло в Польше, должен быть жестким и принципиальным. Благодарен за подтверждение того, что США удвоят усилия по восстановлению нашей энергетической системы вместе с G7 и ЕС", - приводит слова Кулебы МИД Украины в своем Telegram-канале.
Сам Блинкен, в свою очередь, заявил, что обсудил с Кулебой инцидент с падением ракет в Польше.
"Мы также обсудили взрыв в Польше. Мы привержены быть с Украиной столько, сколько потребуется", - написал Блинкен в Twitter.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России". Агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракету, упавшую в Польше, выпустили украинские войска по приближающиеся российской ракете.