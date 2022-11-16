В Финляндии заявили о возможности закрытия воздушного пространства Украины
В Финляндии заявили о возможности закрытия неба над Украиной после ЧП в Польше
© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто сообщил о возможности закрытия воздушного пространства Украины после ЧП в Польше, этот вопрос будет рассматриваться как один из вариантов реакции на инцидент.
Guardian ранее написала, что страны Прибалтики в связи с инцидентом выступают за установление бесполетной зоны над Западной Украиной. Но, считает газета, США и другие союзники по НАТО окажут сопротивление этому предложению.
"Безусловно, закрытие воздушного пространства будет обсуждаться. Сейчас рассматриваются различные варианты того, как защитить Украину", - заявил он на пресс-брифинге для финских журналистов в среду утром на вопрос, будет ли обсуждаться возможность закрытия воздушного пространства Украины.
Среди "версий" ЧП он назвал "преднамеренный удар России, шальной снаряд, и, возможно, ракета прилетела не из России.
В Финляндии ожидают подробную информацию о случившемся из Польши, добавил он.
По его словам, без проведения Россией специальной военной операции на Украине никто не стал бы запускать ракеты.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".