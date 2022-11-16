https://ria.ru/20221116/ukraina-1831840674.html

В США назвали способ завершения конфликта на Украине

В США назвали способ завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.11.2022

В США назвали способ завершения конфликта на Украине

Западные страны должны начать процесс переговоров с Россией для окончания украинского конфликта, пишет обозреватель Катрина ванден Хювел в статье для Washington РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:21

2022-11-16T10:21

2022-11-16T10:21

марк милли

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

украина

вашингтон (штат)

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Западные страны должны начать процесс переговоров с Россией для окончания украинского конфликта, пишет обозреватель Катрина ванден Хювел в статье для Washington Post."Возможно, уже пришло время дать шанс дипломатии в конфликте на Украине", — призывает автор материала.Она утверждает, что необходимость начать процесс проведения переговоров – это просто здравый смысл, и что Вашингтон, вероятно, постепенно рассматривает этот вариант.Генерал армии США Марк Милли, как ранее сообщали СМИ, подталкивает администрацию Байдена оказать давление на Украину, чтобы добиться дипломатического прекращения войны, несмотря на то, что есть несогласные с этой инициативой, уточняет обозреватель.По мнению Хювел, продолжение конфликта после ситуации в Херсоне приведет лишь к новым ненужным смертям и ущербу для обеих сторон, а также окажет серьезное влияние на внешний мир.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Он добавил, что Москва не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826060.html

https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html

россия

украина

вашингтон (штат)

киев

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марк милли, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, в мире