https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826285.html

Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине

Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине - РИА Новости, 16.11.2022

Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине

Вашингтон и Брюссель своими действиями поддерживают фашизм, за что им в будущем придется нести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:33

2022-11-16T09:33

2022-11-16T09:33

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель своими действиями поддерживают фашизм, за что им в будущем придется нести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя очередное заседание по поставкам оружия Украине."Сегодня Пентагон проведёт очередное заседание представителей стран Запада по вопросам поставок оружия Киеву. Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придётся нести ответственность", - написал Володин в своем Telegram-канале.В Москве ранее с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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