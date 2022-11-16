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Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине - РИА Новости, 16.11.2022
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Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине
Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине - РИА Новости, 16.11.2022
Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине
Вашингтон и Брюссель своими действиями поддерживают фашизм, за что им в будущем придется нести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:33
2022-11-16T09:33
в мире
вячеслав володин
сергей рябков
сергей лавров
вашингтон (штат)
россия
украина
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель своими действиями поддерживают фашизм, за что им в будущем придется нести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя очередное заседание по поставкам оружия Украине."Сегодня Пентагон проведёт очередное заседание представителей стран Запада по вопросам поставок оружия Киеву. Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придётся нести ответственность", - написал Володин в своем Telegram-канале.В Москве ранее с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, вячеслав володин, сергей рябков, сергей лавров, вашингтон (штат), россия, украина, госдума рф, министерство обороны сша, совет безопасности оон
В мире, Вячеслав Володин, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), Россия, Украина, Госдума РФ, Министерство обороны США, Совет Безопасности ООН
09:33 16.11.2022
 
Володин считает, что Запад поддерживает фашизм на Украине

Спикер Госдумы Володин об оружии Запада для Киева: такими действиями поддерживается фашизм

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель своими действиями поддерживают фашизм, за что им в будущем придется нести ответственность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя очередное заседание по поставкам оружия Украине.
"Сегодня Пентагон проведёт очередное заседание представителей стран Запада по вопросам поставок оружия Киеву. Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придётся нести ответственность", - написал Володин в своем Telegram-канале.
В Москве ранее с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 14:51
В США забили тревогу из-за поставок оружия Украине
 
В миреВячеслав ВолодинСергей РябковСергей ЛавровВашингтон (штат)РоссияУкраинаГосдума РФМинистерство обороны СШАСовет Безопасности ООН
 
 
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