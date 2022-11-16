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ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/udar-1831883707.html
ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября
ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября - РИА Новости, 16.11.2022
ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября
Вооруженные силы РФ во вторник нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили во вторник в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:18
2022-11-16T15:09
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ во вторник нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Пятнадцатого ноября российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута", - сказали в оборонном ведомстве РФ.Там подчеркнули, что "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены"."Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
12:18 16.11.2022 (обновлено: 15:09 16.11.2022)
 
ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября

Минобороны: ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация"
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ во вторник нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Пятнадцатого ноября российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута", - сказали в оборонном ведомстве РФ.
Там подчеркнули, что "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
"Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы", - добавили в Минобороны.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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