https://ria.ru/20221116/udar-1831883707.html

ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября

ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября - РИА Новости, 16.11.2022

ВС России нанесли удар по системе военного управления Украины 15 ноября

Вооруженные силы РФ во вторник нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили во вторник в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:18

2022-11-16T12:18

2022-11-16T15:09

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

украина

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ во вторник нанесли ракетные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Пятнадцатого ноября российскими Вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута", - сказали в оборонном ведомстве РФ.Там подчеркнули, что "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены"."Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, украина