https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831864079.html

В Подмосковье застрелили бизнесмена

В Подмосковье застрелили бизнесмена - РИА Новости, 16.11.2022

В Подмосковье застрелили бизнесмена

В подмосковном Домодедово убили предпринимателя, сообщил в Telegram-канале региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:24

2022-11-16T11:24

2022-11-16T16:06

происшествия

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В подмосковном Домодедово убили предпринимателя, сообщил в Telegram-канале региональный главк Следственного комитета."По предварительным данным следствия, 15 ноября по улице Ореховая в городе Домодедово в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz обнаружено тело <...> 63-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением <...> головы", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сотрудники ведомства рассматривают "различные версии", но детали пока не раскрываются.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый — генеральный директор компании "Инфорком".По его словам, фирма зарегистрирована в Домодедово. Согласно открытым данным, компания занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

https://ria.ru/20220920/biznesmen-1818161024.html

https://ria.ru/20220729/ubiystvo-1805745094.html

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), городской округ домодедово