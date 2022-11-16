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В Подмосковье застрелили бизнесмена - РИА Новости, 16.11.2022
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В Подмосковье застрелили бизнесмена
В Подмосковье застрелили бизнесмена - РИА Новости, 16.11.2022
В Подмосковье застрелили бизнесмена
В подмосковном Домодедово убили предпринимателя, сообщил в Telegram-канале региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:24
2022-11-16T16:06
происшествия
московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В подмосковном Домодедово убили предпринимателя, сообщил в Telegram-канале региональный главк Следственного комитета."По предварительным данным следствия, 15 ноября по улице Ореховая в городе Домодедово в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz обнаружено тело &lt;...&gt; 63-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением &lt;...&gt; головы", — говорится в релизе.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сотрудники ведомства рассматривают "различные версии", но детали пока не раскрываются.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый — генеральный директор компании "Инфорком".По его словам, фирма зарегистрирована в Домодедово. Согласно открытым данным, компания занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
https://ria.ru/20220920/biznesmen-1818161024.html
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московская область (подмосковье)
городской округ домодедово
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происшествия, московская область (подмосковье), городской округ домодедово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Городской округ Домодедово
11:24 16.11.2022 (обновлено: 16:06 16.11.2022)
 
В Подмосковье застрелили бизнесмена

В Домодедово предпринимателя застрелили в салоне автомобиля марки Mercedes

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В подмосковном Домодедово убили предпринимателя, сообщил в Telegram-канале региональный главк Следственного комитета.
"По предварительным данным следствия, 15 ноября по улице Ореховая в городе Домодедово в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz обнаружено тело <...> 63-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением <...> головы", — говорится в релизе.
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сотрудники ведомства рассматривают "различные версии", но детали пока не раскрываются.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый — генеральный директор компании "Инфорком".

"Было обнаружено тело Александра Русецкого, он уроженец Белоруссии", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, фирма зарегистрирована в Домодедово. Согласно открытым данным, компания занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
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