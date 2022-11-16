https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831806352.html
В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой
В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой - РИА Новости, 16.11.2022
В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой
В Италии убили 23-летнюю беженку c Украины Анастасию Алашри, сообщает местное издание Corriere Di Bologna. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T06:45
2022-11-16T06:45
2022-11-16T15:41
в мире
италия
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египет
беженцы
убийство
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Италии убили 23-летнюю беженку c Украины Анастасию Алашри, сообщает местное издание Corriere Di Bologna.Тело женщины с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия. У погибшей остался трехлетний сын.Следствие заподозрило в преступлении ее бывшего супруга, кондитера из Египта. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.Украинка, как утверждается в публикации, развелась и решила начать новую жизнь, завела нового возлюбленного. Накануне убийства она решила переехать к нему жить.По словам карабинеров, в последнее время отношения Анастасии и ее бывшего мужа становились все более напряженными. Несколько дней назад, 11 ноября, женщина обратилась к правоохранителям с жалобой на преследования со стороны экс-супруга. Украинка даже была вынуждена покинуть дом и временно переехать к подруге и коллеге по работе. В воскресенье утром она решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи, там она встретила своего бывшего мужа, с которым, по версии карабинеров, возник конфликт. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, украина, египет, беженцы, убийство
В мире, Италия, Украина, Египет, Беженцы, Убийство
06:45 16.11.2022 (обновлено: 15:41 16.11.2022)
В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой
Corriere Di Bologna: в Италии египетский кондитер убил бывшую жену, бежавшую с Украины
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
В Италии убили 23-летнюю беженку c Украины Анастасию Алашри, сообщает
местное издание Corriere Di Bologna.
Тело женщины с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия. У погибшей остался трехлетний сын.
Следствие заподозрило в преступлении ее бывшего супруга, кондитера из Египта
. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье
.
Украинка, как утверждается в публикации, развелась и решила начать новую жизнь, завела нового возлюбленного. Накануне убийства она решила переехать к нему жить.
По словам карабинеров, в последнее время отношения Анастасии и ее бывшего мужа становились все более напряженными. Несколько дней назад, 11 ноября, женщина обратилась к правоохранителям с жалобой на преследования со стороны экс-супруга. Украинка даже была вынуждена покинуть дом и временно переехать к подруге и коллеге по работе. В воскресенье утром она решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи, там она встретила своего бывшего мужа, с которым, по версии карабинеров, возник конфликт. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.