https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831806352.html

В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой

В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой - РИА Новости, 16.11.2022

В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой

В Италии убили 23-летнюю беженку c Украины Анастасию Алашри, сообщает местное издание Corriere Di Bologna. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T06:45

2022-11-16T06:45

2022-11-16T15:41

в мире

италия

украина

египет

беженцы

убийство

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Италии убили 23-летнюю беженку c Украины Анастасию Алашри, сообщает местное издание Corriere Di Bologna.Тело женщины с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия. У погибшей остался трехлетний сын.Следствие заподозрило в преступлении ее бывшего супруга, кондитера из Египта. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.Украинка, как утверждается в публикации, развелась и решила начать новую жизнь, завела нового возлюбленного. Накануне убийства она решила переехать к нему жить.По словам карабинеров, в последнее время отношения Анастасии и ее бывшего мужа становились все более напряженными. Несколько дней назад, 11 ноября, женщина обратилась к правоохранителям с жалобой на преследования со стороны экс-супруга. Украинка даже была вынуждена покинуть дом и временно переехать к подруге и коллеге по работе. В воскресенье утром она решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи, там она встретила своего бывшего мужа, с которым, по версии карабинеров, возник конфликт. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.

https://ria.ru/20191023/1560091200.html

италия

украина

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в мире, италия, украина, египет, беженцы, убийство