https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html
Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум
Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум - РИА Новости, 16.11.2022
Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум
Владелец Twitter миллиардер Илон Маск предложил своим сотрудникам "интенсивно работать" или увольняться, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:20
2022-11-16T16:20
2022-11-16T17:18
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владелец Twitter миллиардер Илон Маск предложил своим сотрудникам "интенсивно работать" или увольняться, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на отправленное сотрудникам электронное письмо Маска.По информации издания, в письме Маск попросил сотрудников Twitter определиться: останутся ли они в компании либо получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью"."Только исключительная продуктивность будет проходным баллом", — отметил Маск.Сотрудникам, желающим продолжить работу, предлагалось до 17:00 по местному времени (до 1:00 мск 17 ноября) перейти по ссылке в письме и нажать "да", пишет The Washington Post. Издание отмечает, что, по словам предпринимателя, Twitter будет представлять собой продвинутый инженерный проект.Ранее миллиардер пояснил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue, которое было приостановлено из-за фейковых аккаунтов, отложено до 29 ноября. Новый владелец платформы подчеркнул, что в обновленной версии подписки изменение ранее подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации и вернуть ее можно будет только после того, как соцсеть подтвердит, что новое имя пользователя соответствует условиям пользовательского соглашения.В конце октября Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. создана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221116/musk-1831960755.html
https://ria.ru/20221116/podpiski-1831805517.html
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_238:204:2697:2048_1920x0_80_0_0_b54fa53c9a773f3862f1f61172c76c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
16:20 16.11.2022 (обновлено: 17:18 16.11.2022)
Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум
Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум: усердно работать или уволиться
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Владелец Twitter миллиардер Илон Маск предложил своим сотрудникам "интенсивно работать" или увольняться, сообщает издание The Washington Post
со ссылкой на отправленное сотрудникам электронное письмо Маска.
По информации издания, в письме Маск попросил сотрудников Twitter определиться: останутся ли они в компании либо получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".
"Только исключительная продуктивность будет проходным баллом", — отметил Маск.
Сотрудникам, желающим продолжить работу, предлагалось до 17:00 по местному времени (до 1:00 мск 17 ноября) перейти по ссылке в письме и нажать "да", пишет The Washington Post. Издание отмечает, что, по словам предпринимателя, Twitter будет представлять собой продвинутый инженерный проект.
"Те, кто пишут отличный код, составят большинство нашей команды и окажут величайшее влияние (на проект. — Прим. ред.)", — заявил Маск.
Ранее миллиардер пояснил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue, которое было приостановлено из-за фейковых аккаунтов, отложено до 29 ноября. Новый владелец платформы подчеркнул, что в обновленной версии подписки изменение ранее подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации и вернуть ее можно будет только после того, как соцсеть подтвердит, что новое имя пользователя соответствует условиям пользовательского соглашения.
В конце октября Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. создана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско
, штат Калифорния
.