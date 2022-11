https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html

Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум

Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум - РИА Новости, 16.11.2022

Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум

Владелец Twitter миллиардер Илон Маск предложил своим сотрудникам "интенсивно работать" или увольняться, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:20

2022-11-16T16:20

2022-11-16T17:18

в мире

технологии

илон маск

сан-франциско

калифорния

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владелец Twitter миллиардер Илон Маск предложил своим сотрудникам "интенсивно работать" или увольняться, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на отправленное сотрудникам электронное письмо Маска.По информации издания, в письме Маск попросил сотрудников Twitter определиться: останутся ли они в компании либо получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью"."Только исключительная продуктивность будет проходным баллом", — отметил Маск.Сотрудникам, желающим продолжить работу, предлагалось до 17:00 по местному времени (до 1:00 мск 17 ноября) перейти по ссылке в письме и нажать "да", пишет The Washington Post. Издание отмечает, что, по словам предпринимателя, Twitter будет представлять собой продвинутый инженерный проект.Ранее миллиардер пояснил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue, которое было приостановлено из-за фейковых аккаунтов, отложено до 29 ноября. Новый владелец платформы подчеркнул, что в обновленной версии подписки изменение ранее подтвержденного имени аккаунта повлечет за собой потерю галочки верификации и вернуть ее можно будет только после того, как соцсеть подтвердит, что новое имя пользователя соответствует условиям пользовательского соглашения.В конце октября Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. создана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221116/musk-1831960755.html

https://ria.ru/20221116/podpiski-1831805517.html

сан-франциско

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter