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Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.11.2022
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Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.11.2022
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган
Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, путь к миру на Украине лежит через диалог, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:53
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турция
россия
в мире
украина
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, путь к миру на Украине лежит через диалог, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Мы предпринимаем усилия для того, чтобы усадить за стол и Россию, и Украину. Мы продолжим развитие отношений и диалог с Россией. Метод подстрекательства (России) считаю неправильным. Путь к миру проходит через диалог. Мы хотим мира во всем мире. Как только вернусь, мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с уважаемым (президентом РФ) Путиным", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.По его словам, Турция и Россия имеют хорошую базу двусторонних отношений."Мы соседи, и продолжаем развитие наших отношений", - подчеркнул Эрдоган.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html
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турция, россия, в мире, украина
Турция, Россия, В мире, Украина
08:53 16.11.2022 (обновлено: 09:41 16.11.2022)
 
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган

Глава Турции Эрдоган заявил, что Анкара продолжит развивать отношения с Москвой

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, путь к миру на Украине лежит через диалог, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Мы предпринимаем усилия для того, чтобы усадить за стол и Россию, и Украину. Мы продолжим развитие отношений и диалог с Россией. Метод подстрекательства (России) считаю неправильным. Путь к миру проходит через диалог. Мы хотим мира во всем мире. Как только вернусь, мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с уважаемым (президентом РФ) Путиным", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.
Люди убегают из района туристической улицы Истикляль в Стамбуле, где прогремел взрыв. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:00
США готовятся взорвать Турцию
По его словам, Турция и Россия имеют хорошую базу двусторонних отношений.
"Мы соседи, и продолжаем развитие наших отношений", - подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:48
Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше
 
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