https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831817591.html

Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган

Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.11.2022

Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган

Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, путь к миру на Украине лежит через диалог, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:53

2022-11-16T08:53

2022-11-16T09:41

турция

россия

в мире

украина

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, путь к миру на Украине лежит через диалог, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Мы предпринимаем усилия для того, чтобы усадить за стол и Россию, и Украину. Мы продолжим развитие отношений и диалог с Россией. Метод подстрекательства (России) считаю неправильным. Путь к миру проходит через диалог. Мы хотим мира во всем мире. Как только вернусь, мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с уважаемым (президентом РФ) Путиным", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.По его словам, Турция и Россия имеют хорошую базу двусторонних отношений."Мы соседи, и продолжаем развитие наших отношений", - подчеркнул Эрдоган.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831816460.html

турция

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, в мире, украина