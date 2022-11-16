https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831817591.html
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 16.11.2022
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган
Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, путь к миру на Украине лежит через диалог, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:53
2022-11-16T08:53
2022-11-16T09:41
турция
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украина
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя - РИА Новости. Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, путь к миру на Украине лежит через диалог, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Мы предпринимаем усилия для того, чтобы усадить за стол и Россию, и Украину. Мы продолжим развитие отношений и диалог с Россией. Метод подстрекательства (России) считаю неправильным. Путь к миру проходит через диалог. Мы хотим мира во всем мире. Как только вернусь, мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с уважаемым (президентом РФ) Путиным", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали.По его словам, Турция и Россия имеют хорошую базу двусторонних отношений."Мы соседи, и продолжаем развитие наших отношений", - подчеркнул Эрдоган.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, украина
Турция, Россия, В мире, Украина
08:53 16.11.2022 (обновлено: 09:41 16.11.2022)
Турция продолжит развивать отношения с Россией, заявил Эрдоган
Глава Турции Эрдоган заявил, что Анкара продолжит развивать отношения с Москвой