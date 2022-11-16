https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831806094.html

США готовятся взорвать Турцию

США готовятся взорвать Турцию - РИА Новости, 16.11.2022

США готовятся взорвать Турцию

"Соболезнования, которые выразили Соединенные Штаты, нужно оценивать как действия убийцы, который первым прибывает на место преступления". РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:00

2022-11-16T08:00

2022-11-16T10:40

авторы

в мире

реджеп тайип эрдоган

фетхуллах гюлен

мевлют чавушоглу

турция

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831845743_272:269:1992:1237_1920x0_80_0_0_2b80a9b75a13a66a70133e848c862e19.jpg

"Соболезнования, которые выразили Соединенные Штаты, нужно оценивать как действия убийцы, который первым прибывает на место преступления"."Мы не от всех принимаем соболезнования. США пытаются оставаться ягнятами, при этом являясь реальными координаторами теракта в Стамбуле. <…> Мы знаем, кто друг, а кто враг".Оба этих высказывания принадлежат ключевым министрам турецкого правительства. Первое — главе МВД Сулейману Сойлу, второе — главе МИД Мевлюту Чавушоглу. То есть это скоординированная позиция турецкой власти, высказанная по горячим следам теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле (шесть человек погибли, 81 так или иначе пострадал, в том числе три россиянки).Современная Турция не в полной мере империя, но ощущает себя империей, хочет быть ею. А империи не ищут виноватых, империи виноватых назначают сообразно своим интересам. Официальная Анкара оперативно назначила виноватым Вашингтон, причем в беспрецедентно резкой форме. Особенно обидным для американцев, должно быть, стало противопоставление их "империи добра" России в пользу последней."Мы благодарим Россию за поддержку. Россия всегда приходила нам на помощь в трудную минуту, потому что это самая активная страна в мире в борьбе с международным терроризмом. До сих пор Россия противостоит террористам на Ближнем Востоке и в Европе", — заявил Чавушоглу в том же самом абзаце, в котором отверг соболезнования США.Если бы это фехтование мнениями происходило на рубеже 1940-1950 годов, можно было бы вполне уверенно говорить, что борьба за влияние на Турцию завершилась победой СССР, а второй по величине армией прирастет Организация Варшавского договора, не НАТО. Но это тогда. Сейчас слова стоят значительно дешевле, включая такие громкие, какие использует Анкара. Обвинить союзника в организации теракта против гражданских лиц — это ведь очень громкое обвинение.Обстоятельства дела таковы, что по нему уже задержаны 49 подозреваемых, а непосредственным исполнителем названа гражданка Сирии курдского происхождения Ахлам Альбашир. Турецкие СМИ утверждают, что она прошла обучение у американских инструкторов в разведшколе Рабочей партии Курдистана в Кобани (САР). На фотографии, распространенной правоохранителями, подозреваемая одета в худи с надписью New York.С ходу не понять, что и делать, — то ли шутить про Штирлица, которого выдавал волочащийся за спиной парашют, то ли выступать "адвокатом дьявола", благо людей в подобных худи можно встретить не только в Турции, но и в России, а в Турции такие худи наверняка еще и шьют.Если серьезно, строители турецкой империи наплодили немало врагов и недовольных, включая самых радикальных радикалов. Таких много в сирийской провинции Идлиб, где укрылись террористические группировки со всех концов САР, а Анкара в рамках разделения ответственности с Москвой и Тегераном за урегулирование в регионе этот "заповедник гоблинов" курирует и много кому успела отдавить хвост.Но главная цель турецкой экспансии в Сирию — это именно курды. Также курды — внутренняя сепаратистская проблема Турции. Этнические курды ранее прибегали к терактам как методам политической борьбы, и хотя подобного не было уже довольно давно, подозревать курдов все же логичнее, чем гоблинов Идлиба.Но и Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической, и Партия демократического союза — крупнейшая политическая организация курдов Сирии — категорически отвергли все обвинения со стороны Анкары в какой-либо причастности аффилированных с ними лиц к теракту.А США, конечно, помогали курдам, в том числе и методом военного инструктажа, но делали это вполне открыто. Еще относительно недавно курдам в САР помогали вообще все влиятельные державы, кроме Турции, потому что курды последними держали стенку против ИГИЛ* (запрещена в России) и на своем фронте работ вполне преуспели.Другими словами, для того, чтобы протянуть ниточку от подозреваемой Альбашир до правительства Соединенных Штатов, нужно некоторое намерение. Оно у турок было, потому и ниточку свою они протянули за считанные часы, как сам Эркюль Пуаро не всегда умел. Затем произошло следующее.Вчера президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошептались о чем-то в кулуарах саммита G20. Следом у двух лидеров состоялись переговоры, которые прежде не анонсировались и как будто даже не подразумевались. Разговор был закрытый, по уточнению турецкой стороны, включал в себя и обстоятельства теракта в Стамбуле. Потом стороны разошлись, вроде бы довольные друг другом. Байден даже нашел, за что похвалить Эрдогана: за "содействие зерновой сделке", хотя всем известно, что у двух правительств сейчас много претензий друг другу и крайне мало точек соприкосновения.А через несколько часов после этого сеанса урегулирования прошли сообщения, что в Стамбуле новый взрыв — взорвался автомобиль, якобы начиненный взрывчаткой. Причина вновь была определена молниеносно — ею оказалась "техническая неисправность". Империя виновных назначает.В таких обстоятельствах трудно отделаться от мысли, что мы стали свидетелями намеренной экзальтации как метода торговли по каким-то из множества вопросов турецкого правительства к США — от поставок оружия до выдачи людей, связанных с проповедником Фетхуллахом Гюленом, злейшим врагом Эрдогана, укрывшимся в Америке (про самого Гюлена понятно, что его не выдадут).Сейчас сторонам как будто бы удалось договориться, но уровень экзальтации не оставляет сомнений: Эрдоган не просто торгуется, Эрдоган нервничает.Повод есть. Летом в Турции пройдут выборы — как президентские, так и парламентские. К этому событию наверняка готовятся все враги Эрдогана — от его прежних соратников до курдов и Гюлена. При этом под его властью будет как минимум на одну опору меньше: если раньше население охотно голосовало за правящую Партию справедливости и развития как за силу, с которой ассоциировался экономический рост, то теперь этот рост уже который год съедает инфляция.Но главный повод, как наверняка понимает сам Эрдоган, это тот факт, что он уже неоднократно перешел дорогу США, проводя операции против союзных им курдов в Сирии и Ираке, выстраивая альтернативную политику в отношениях с Россией, мешая расширению НАТО и объединению Кипра.Судьба турецкой империи или как минимум турецкого императора зависит от того, как много ресурсов выделят его врагам и сколь широкое "окно возможностей" для них откроют на Западе, если захотят решить все свои проблемы с Анкарой одним махом.Возможно, Эрдоган считает, что криком "Волки!" может снизить свои риски, возможно, он не столь наивен, но можно быть уверенным в одном: если США действительно попытаются засунуть свой лом в конструкцию его власти и начнут ее расшатывать, окончательный разрыв с Западом превратится для него в залог выживания.В начале первой холодной войны соперничество за Турцию завершилось в пользу Вашингтона и Брюсселя. Сейчас мы в начале второй холодной войны, но исход соперничества не обязан быть таким же.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221115/prikaz-1831515652.html

https://ria.ru/20221115/terakt-1831534194.html

https://ria.ru/20221115/terakt-1831522864.html

https://ria.ru/20221115/terakt-1831531384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/1831426986.html

турция

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

авторы, в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, мевлют чавушоглу, турция, сша, россия, нато, рабочая партия курдистана