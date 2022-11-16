https://ria.ru/20221116/stambul-1831797146.html
Раскрыты подробности инцидента со взрывами в Стамбуле
Раскрыты подробности инцидента со взрывами в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022
Раскрыты подробности инцидента со взрывами в Стамбуле
Причиной пожара в районе Фатих в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля, пишет газета Sozcu. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T01:54
2022-11-16T01:54
2022-11-16T01:54
в мире
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831195845_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82b23a220e897c12661a78988fdd0c24.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Причиной пожара в районе Фатих в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля, пишет газета Sozcu.Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. Пожарные бригады потушили пламя. В этом районе сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей.По данным Sozcu, владелец автомобиля, с которого начался пожар, заявил о том, что "во время движения появился запах дизельного топлива".Водитель остановил машину, чтобы снять деньги в банкомате, вскоре после этого транспортное средство "начало загораться", огонь перекинулся на другие автомобили. Прибывшие на место происшествия полицейские после консультации с пожарными не нашли свидетельств, указывающих на теракт или поджог, указывает издание.Газета Sabah в свою очередь сообщила, что водитель загоревшейся машины, заметив дым во время движения, остановился на обочине и попросил помощи у окружающих.Пламя, охватившее его автомобиль, вскоре перекинулось на другие машины, повредив также здание и банкомат рядом с местом инцидента. При этом взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания.
https://ria.ru/20221116/vzryv-1831795817.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831195845_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4307b41fd1e63d7a591b106d11cafe0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул
Раскрыты подробности инцидента со взрывами в Стамбуле
Sozcu: причиной пожара в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
Причиной пожара в районе Фатих в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля, пишет
газета Sozcu.
Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. Пожарные бригады потушили пламя. В этом районе сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей.
По данным Sozcu, владелец автомобиля, с которого начался пожар, заявил о том, что "во время движения появился запах дизельного топлива".
Водитель остановил машину, чтобы снять деньги в банкомате, вскоре после этого транспортное средство "начало загораться", огонь перекинулся на другие автомобили. Прибывшие на место происшествия полицейские после консультации с пожарными не нашли свидетельств, указывающих на теракт или поджог, указывает издание.
Газета Sabah в свою очередь сообщила
, что водитель загоревшейся машины, заметив дым во время движения, остановился на обочине и попросил помощи у окружающих.
Пламя, охватившее его автомобиль, вскоре перекинулось на другие машины, повредив также здание и банкомат рядом с местом инцидента. При этом взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания.