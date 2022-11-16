https://ria.ru/20221116/stambul-1831797146.html

Раскрыты подробности инцидента со взрывами в Стамбуле

Раскрыты подробности инцидента со взрывами в Стамбуле - РИА Новости, 16.11.2022

Раскрыты подробности инцидента со взрывами в Стамбуле

Причиной пожара в районе Фатих в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля, пишет газета Sozcu. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T01:54

2022-11-16T01:54

2022-11-16T01:54

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стамбул

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Причиной пожара в районе Фатих в Стамбуле стала техническая неисправность автомобиля, пишет газета Sozcu.Ранее портал Haberturk сообщил, что в районе Фатих прогремел взрыв, после чего пламя охватило несколько автомобилей, причина взрыва неясна. Пожарные бригады потушили пламя. В этом районе сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных в восточном мире мечетей.По данным Sozcu, владелец автомобиля, с которого начался пожар, заявил о том, что "во время движения появился запах дизельного топлива".Водитель остановил машину, чтобы снять деньги в банкомате, вскоре после этого транспортное средство "начало загораться", огонь перекинулся на другие автомобили. Прибывшие на место происшествия полицейские после консультации с пожарными не нашли свидетельств, указывающих на теракт или поджог, указывает издание.Газета Sabah в свою очередь сообщила, что водитель загоревшейся машины, заметив дым во время движения, остановился на обочине и попросил помощи у окружающих.Пламя, охватившее его автомобиль, вскоре перекинулось на другие машины, повредив также здание и банкомат рядом с местом инцидента. При этом взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания.

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