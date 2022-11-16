https://ria.ru/20221116/tsru-1831812541.html
Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ
Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ
Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщила газета... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:16
2022-11-16T08:16
2022-11-16T08:26
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
киев
владимир зеленский
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aa28e7377e20af197ba9bb309ba55160.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным."Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что он также встретился с коллегами в украинском разведсообществе и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным."Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов", - пишет издание.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
киев
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b423bec76dd266976be07baf3df68d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), киев, владимир зеленский, сша, украина, в мире
Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Киев, Владимир Зеленский, США, Украина, В мире
08:16 16.11.2022 (обновлено: 08:26 16.11.2022)
Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ
WP: глава ЦРУ встретился с Зеленским и подтвердил приверженность США помогать Украине