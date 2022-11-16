https://ria.ru/20221116/tsru-1831812541.html

Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ

Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2022

Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ

Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщила газета... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:16

2022-11-16T08:16

2022-11-16T08:26

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

киев

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным."Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что он также встретился с коллегами в украинском разведсообществе и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным."Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов", - пишет издание.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

киев

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), киев, владимир зеленский, сша, украина, в мире