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Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
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Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ
Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ
Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщила газета... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:16
2022-11-16T08:26
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
киев
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным."Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что он также встретился с коллегами в украинском разведсообществе и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным."Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов", - пишет издание.
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уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), киев, владимир зеленский, сша, украина, в мире
Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Киев, Владимир Зеленский, США, Украина, В мире
08:16 16.11.2022 (обновлено: 08:26 16.11.2022)
 
Глава ЦРУ встретился с Зеленским 15 ноября в Киеве, пишут СМИ

WP: глава ЦРУ встретился с Зеленским и подтвердил приверженность США помогать Украине

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
"Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что он также встретился с коллегами в украинском разведсообществе и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
"Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов", - пишет издание.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Уильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)КиевВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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