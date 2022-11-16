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Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей - РИА Новости, 16.11.2022
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Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей
Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей - РИА Новости, 16.11.2022
Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:38
2022-11-16T14:57
экономика
денис мантуров
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей."Тем не менее обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, обоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику", - сказал Путин.Он также добавил, что есть с чем работать и, несмотря на сложности с логистикой по доставке запчастей, "все всё понимают откуда берутся эти цены"."Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", - добавил российский лидер.
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экономика, денис мантуров, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Денис Мантуров, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
14:38 16.11.2022 (обновлено: 14:57 16.11.2022)
 
Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей

Путин поручил Мантурову следить, чтобы никто не поднимал цены на автомобили необоснованно

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей.
"Тем не менее обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, обоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику", - сказал Путин.
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Он также добавил, что есть с чем работать и, несмотря на сложности с логистикой по доставке запчастей, "все всё понимают откуда берутся эти цены".
"Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", - добавил российский лидер.
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ЭкономикаДенис МантуровВладимир ПутинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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