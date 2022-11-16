https://ria.ru/20221116/tseny-1831939411.html

Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей

Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей - РИА Новости, 16.11.2022

Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:38

2022-11-16T14:38

2022-11-16T14:57

экономика

денис мантуров

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову следить за стоимостью автомобилей."Тем не менее обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, обоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику", - сказал Путин.Он также добавил, что есть с чем работать и, несмотря на сложности с логистикой по доставке запчастей, "все всё понимают откуда берутся эти цены"."Хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20221116/avtokredit-1831937948.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)