https://ria.ru/20221116/trevoga-1831850545.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:51
2022-11-16T10:51
2022-11-16T12:24
в мире
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно ей, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал на востоке Украины. В течение 10 минут тревога была объявлена во всех регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине
10:51 16.11.2022 (обновлено: 12:24 16.11.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины 16 ноября объявили воздушную тревогу