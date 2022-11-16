https://ria.ru/20221116/trevoga-1831792326.html
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 16.11.2022
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:25
2022-11-16T00:25
2022-11-16T00:25
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Согласно ей, тревогу объявили в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
https://ria.ru/20221115/kiev-1831766139.html
украина
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украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога