https://ria.ru/20221116/tramp-1832035780.html

Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году

Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2022

Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп потерпит поражение. Во вторник Трамп официально объявил о... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:42

2022-11-16T18:42

2022-11-16T18:42

в мире

дональд трамп

олаф шольц

германия

сша

большая двадцатка

саммит g20

джо байден

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп потерпит поражение. Во вторник Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году."Я не особо впечатлен (этим сообщением)... можно надеяться, что, так же, как и на последних выборах, решение (избирателя) будет принято против популизма", - сказал Шольц в интервью телеканалу n-tv на полях саммита G20 на Бали, комментируя выдвижение Трампа."Байден в хорошей форме. И я хочу сказать прямо, что он очень умный, очень опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, и что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он - настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США", - добавил канцлер.Ранее Шольц в видеоинтервью для издания Welt заявил, что намерение Трампа переизбраться в качестве президента США не вызвало никаких реакций на полях G20.

https://ria.ru/20221112/bitva-1830971136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, олаф шольц, германия, сша, большая двадцатка, саммит g20, джо байден