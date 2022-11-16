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Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2022
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Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году
Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2022
Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп потерпит поражение. Во вторник Трамп официально объявил о... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:42
2022-11-16T18:42
в мире
дональд трамп
олаф шольц
германия
сша
большая двадцатка
саммит g20
джо байден
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп потерпит поражение. Во вторник Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году."Я не особо впечатлен (этим сообщением)... можно надеяться, что, так же, как и на последних выборах, решение (избирателя) будет принято против популизма", - сказал Шольц в интервью телеканалу n-tv на полях саммита G20 на Бали, комментируя выдвижение Трампа."Байден в хорошей форме. И я хочу сказать прямо, что он очень умный, очень опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, и что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он - настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США", - добавил канцлер.Ранее Шольц в видеоинтервью для издания Welt заявил, что намерение Трампа переизбраться в качестве президента США не вызвало никаких реакций на полях G20.
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в мире, дональд трамп, олаф шольц, германия, сша, большая двадцатка, саммит g20, джо байден
В мире, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Германия, США, Большая двадцатка, Саммит G20, Джо Байден
18:42 16.11.2022
 
Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году

Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает, что Трамп проиграет президентские выборы 2024 года

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп потерпит поражение. Во вторник Трамп официально объявил о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.
"Я не особо впечатлен (этим сообщением)... можно надеяться, что, так же, как и на последних выборах, решение (избирателя) будет принято против популизма", - сказал Шольц в интервью телеканалу n-tv на полях саммита G20 на Бали, комментируя выдвижение Трампа.
"Байден в хорошей форме. И я хочу сказать прямо, что он очень умный, очень опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, и что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он - настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США", - добавил канцлер.
Ранее Шольц в видеоинтервью для издания Welt заявил, что намерение Трампа переизбраться в качестве президента США не вызвало никаких реакций на полях G20.
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 08:00
В битве "красных" и "синих" проиграл Дональд Трамп
 
В миреДональд ТрампОлаф ШольцГерманияСШАБольшая двадцаткаСаммит G20Джо Байден
 
 
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