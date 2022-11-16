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В Госдуме прокомментировали выдвижение Трампа в президенты США - РИА Новости, 16.11.2022
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В Госдуме прокомментировали выдвижение Трампа в президенты США
В Госдуме прокомментировали выдвижение Трампа в президенты США - РИА Новости, 16.11.2022
В Госдуме прокомментировали выдвижение Трампа в президенты США
Если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту президента США, то он неизбежно устанет от украинской темы, что даст шанс на новую переговорную позицию по целому РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:57
2022-11-16T09:57
в мире
сша
дональд трамп
госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту президента США, то он неизбежно устанет от украинской темы, что даст шанс на новую переговорную позицию по целому ряду международных вопросов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов."Если представить, что именно он (Трамп) сменит Байдена, то он неизбежно продемонстрирует усталость от Украины. И это даёт шанс на новую переговорную позицию по всему кругу международных вопросов", - подчеркнул Морозов.Политик назвал Трампа "удивительно смелым человеком", который формирует "альтернативную международную повестку". Вместе с тем, считает депутат, республиканцы могут за два года переформатировать представление о своём кандидате и "поменять ставки"."Трамп удивительно смелый человек. Этим и интересен. Болезненная заноза в пятой точке у Байдена - это по определению хорошо! Но Трамп важен уже тем, что формирует альтернативную международную повестку", - заявил он.
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в мире, сша, дональд трамп, госдума рф, олег морозов
В мире, США, Дональд Трамп, Госдума РФ, Олег Морозов
09:57 16.11.2022
 
В Госдуме прокомментировали выдвижение Трампа в президенты США

Депутат Морозов: Трамп формирует альтернативную международную повестку

© AP Photo / Rebecca BlackwellДональд Трамп после объявления о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США
Дональд Трамп после объявления о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Дональд Трамп после объявления о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту президента США, то он неизбежно устанет от украинской темы, что даст шанс на новую переговорную позицию по целому ряду международных вопросов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
"Если представить, что именно он (Трамп) сменит Байдена, то он неизбежно продемонстрирует усталость от Украины. И это даёт шанс на новую переговорную позицию по всему кругу международных вопросов", - подчеркнул Морозов.
Политик назвал Трампа "удивительно смелым человеком", который формирует "альтернативную международную повестку". Вместе с тем, считает депутат, республиканцы могут за два года переформатировать представление о своём кандидате и "поменять ставки".
"Трамп удивительно смелый человек. Этим и интересен. Болезненная заноза в пятой точке у Байдена - это по определению хорошо! Но Трамп важен уже тем, что формирует альтернативную международную повестку", - заявил он.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
05:55
Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины
 
В миреСШАДональд ТрампГосдума РФОлег Морозов
 
 
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