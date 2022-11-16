https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html

Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины

Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины - РИА Новости, 16.11.2022

Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав "в 50 милях" от украинской границы. Таким образом он разошелся... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T05:55

2022-11-16T05:55

2022-11-16T06:10

в мире

джо байден

дональд трамп

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россия

сша

большая двадцатка

инцидент с падением ракет в польше

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав "в 50 милях" от украинской границы. Таким образом он разошелся в предварительных оценках инцидента с действующим американским лидером Джо Байденом.Обзором своих достижений и неудач нынешней администрации он предварял объявление об участии в президентских выборах 2024 года."Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров - ред.) вглубь польской территории", - заявил он, выступая в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километра от границы с Украиной.В Индонезии на полях саммита G20 Байден заявил, что предварительные данные указывают на то, что ракета, упавшая в Польшу, вероятно, прилетела не из России.Трамп заявил, что при нем Америка прожила "десятилетия" без войны, и он бы не допустил конфликта на Украине.

https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html

https://ria.ru/20221116/duda-1831800923.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, польша, россия, сша, большая двадцатка, инцидент с падением ракет в польше