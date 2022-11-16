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Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины - РИА Новости, 16.11.2022
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Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины
Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины - РИА Новости, 16.11.2022
Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав "в 50 милях" от украинской границы. Таким образом он разошелся... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T05:55
2022-11-16T06:10
в мире
джо байден
дональд трамп
польша
россия
сша
большая двадцатка
инцидент с падением ракет в польше
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав "в 50 милях" от украинской границы. Таким образом он разошелся в предварительных оценках инцидента с действующим американским лидером Джо Байденом.Обзором своих достижений и неудач нынешней администрации он предварял объявление об участии в президентских выборах 2024 года."Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров - ред.) вглубь польской территории", - заявил он, выступая в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километра от границы с Украиной.В Индонезии на полях саммита G20 Байден заявил, что предварительные данные указывают на то, что ракета, упавшая в Польшу, вероятно, прилетела не из России.Трамп заявил, что при нем Америка прожила "десятилетия" без войны, и он бы не допустил конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, польша, россия, сша, большая двадцатка, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Польша, Россия, США, Большая двадцатка, Инцидент с падением ракет в Польше
05:55 16.11.2022 (обновлено: 06:10 16.11.2022)
 
Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины

Экс-президент США Трамп заявил, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России

© AP Photo / Chris SewardЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Chris Seward
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав "в 50 милях" от украинской границы. Таким образом он разошелся в предварительных оценках инцидента с действующим американским лидером Джо Байденом.
Обзором своих достижений и неудач нынешней администрации он предварял объявление об участии в президентских выборах 2024 года.
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
05:06
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
"Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров - ред.) вглубь польской территории", - заявил он, выступая в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километра от границы с Украиной.
В Индонезии на полях саммита G20 Байден заявил, что предварительные данные указывают на то, что ракета, упавшая в Польшу, вероятно, прилетела не из России.
Трамп заявил, что при нем Америка прожила "десятилетия" без войны, и он бы не допустил конфликта на Украине.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
03:17
Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши
 
В миреДжо БайденДональд ТрампПольшаРоссияСШАБольшая двадцаткаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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