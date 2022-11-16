https://ria.ru/20221116/tanker-1831965058.html
Иран освободил два греческих танкера, задержанных в мае
Иран освободил два греческих танкера, задержанных в мае - РИА Новости, 16.11.2022
Иран освободил два греческих танкера, задержанных в мае
Иран освободил два греческих танкера, задержанных 27 мая этого года, они вышли в море, сообщил министр судоходства и островной политики Греции Яннис... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:58
2022-11-16T15:58
2022-11-16T16:18
в мире
иран
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Иран освободил два греческих танкера, задержанных 27 мая этого года, они вышли в море, сообщил министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис.Иран задержал два греческих танкера в Персидском заливе в ответ на арест в Греции танкера Lana под иранским флагом и конфискацию иранской нефти."После многомесячных переговоров с Ираном, суда под греческим флагом Prudent Warrior и Delta Poseidon, которые оставались задержанными с 27 мая 2022 года, сегодня отправились в путь. Окончательное соглашение было достигнуто сегодня в Тегеране в присутствии заместителя министра судоходства Костаса Катсафадоса", - сообщил министр."Сегодня очень приятный день для наших моряков, а также для Греции в целом, поскольку неприятное и особенно сложное дело подошло к концу после систематических усилий греческого правительства. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в сегодняшний счастливый исход. С самого первого момента греческое правительство прилагало усилия для достижения счастливого конца", - сказал Плакиотакис.Он также поблагодарил моряков судов за их терпение и доверие, а владельцев двух судов за их сотрудничество.Танкер Lana (бывший Pegasus), ранее ходивший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, в середине апреля был арестован и оставался на якоре из-за механической поломки возле порта Каристос на острове Эвбея. По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США, ее часть перегружена на греческий танкер Ice Energy для отправки в Америку.Иран назвал захват груза корабля "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно.В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера, Delta Poseidon и Prudent Warrior, в Персидском заливе.Греческие суды сочли незаконной конфискацию нефти и постановили вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, которые Lana перевозила в своих цистернах.Посольство Ирана в Греции тогда заявило, что "в греческих водах идет перевалка украденной иранской нефти".Перевалка нефти была завершена в середине августа, однако иранские танкеры оставались в Иране.
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831412346.html
https://ria.ru/20221116/ataka-1831878389.html
иран
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, греция
15:58 16.11.2022 (обновлено: 16:18 16.11.2022)
Иран освободил два греческих танкера, задержанных в мае
Министр судоходства Греции: Иран освободил два греческих танкера, задержанных в мае
АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Иран освободил два греческих танкера, задержанных 27 мая этого года, они вышли в море, сообщил министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис.
Иран задержал два греческих танкера в Персидском заливе
в ответ на арест в Греции танкера Lana под иранским флагом и конфискацию иранской нефти.
"После многомесячных переговоров с Ираном, суда под греческим флагом Prudent Warrior и Delta Poseidon, которые оставались задержанными с 27 мая 2022 года, сегодня отправились в путь. Окончательное соглашение было достигнуто сегодня в Тегеране
в присутствии заместителя министра судоходства Костаса Катсафадоса", - сообщил министр.
"Сегодня очень приятный день для наших моряков, а также для Греции в целом, поскольку неприятное и особенно сложное дело подошло к концу после систематических усилий греческого правительства. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в сегодняшний счастливый исход. С самого первого момента греческое правительство прилагало усилия для достижения счастливого конца", - сказал Плакиотакис.
Он также поблагодарил моряков судов за их терпение и доверие, а владельцев двух судов за их сотрудничество.
Танкер Lana (бывший Pegasus), ранее ходивший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, в середине апреля был арестован и оставался на якоре из-за механической поломки возле порта Каристос на острове Эвбея. По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США
, ее часть перегружена на греческий танкер Ice Energy для отправки в Америку
.
Иран назвал захват груза корабля "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины
и те, кто незаконно захватил судно.
В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера, Delta Poseidon и Prudent Warrior, в Персидском заливе.
Греческие суды сочли незаконной конфискацию нефти и постановили вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, которые Lana перевозила в своих цистернах.
Посольство Ирана в Греции тогда заявило, что "в греческих водах идет перевалка украденной иранской нефти".
Перевалка нефти была завершена в середине августа, однако иранские танкеры оставались в Иране.