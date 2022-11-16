https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html

Бойцы "Вагнера" рассказали о тактике штурма под Артемовском

Бойцы "Вагнера" рассказали о тактике штурма под Артемовском - РИА Новости, 16.11.2022

Бойцы "Вагнера" рассказали о тактике штурма под Артемовском

Бойцы "группы Вагнера" рассказали РИА Новости, что в боях под Артемовском (украинское название - Бахмут) им приходилось применять нестандартные приемы боя... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T07:25

2022-11-16T07:25

2022-11-16T11:17

специальная военная операция на украине

киев

артемовск

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы "группы Вагнера" рассказали РИА Новости, что в боях под Артемовском (украинское название - Бахмут) им приходилось применять нестандартные приемы боя против войск Киева."Вот видите, огневая точка одна и вторая. Там был противник – он стоял, наблюдал. Ребята рассоединились на две группы. Одна прикрывала, другая зашла (на штурм позиции – ред.). Зашли с левого фланга", - рассказал боец.По его словам, после ночного штурма окопов в лесопосадке бойцам удалось взять в плен семь украинских военных. Попавшие в плен киевские силовики были удивлены, как "вагнеровцам" удалось подойти незаметно к их позициям, несмотря на наличие двух наблюдателей с приборами ночного видения."В чем момент: подошли максимально близко, с ПБС (глушитель – ред.) сняли наблюдателей и начали аккуратно заходить. Там начался стрелковый бой, в который противник в принципе сильно не ввязывался, он начал оттягиваться на дальние позиции. Те, кто не успели, уже попали в круговое (окружение –ред.), пострелялись немного, им сказали: "Сдавайтесь", они подняли руки и начали выходить" - рассказал боец "группы Вагнера".Ранее корреспонденты РИА Новости передавали что бойцы "группы Вагнера" ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог.

https://ria.ru/20221116/vagner-1831807122.html

https://ria.ru/20221115/artemovsk-1831732867.html

киев

артемовск

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Бойцы "Вагнера" о боях против украинских националистов под Артемовском Бойцы "Группы Вагнера" рассказали РИА Новости о боях против украинских националистов и спецназа под Артемовском (украинское название - Бахмут). Для штурма укреплений им приходилось применять нестандартные приемы боя и действовать ночью. По словам бойцов, украинские силы понесли тяжелые потери - но, понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский генштаб перебрасывает туда все доступные резервы. 2022-11-16T07:25 true PT11M31S

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киев, артемовск