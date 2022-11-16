00:20 16.11.2022 (обновлено: 00:45 16.11.2022)
Зеленский: около 10 миллионов украинцев остались без электричества
Зеленский: около 10 миллионов украинцев остались без электричества после ракетных ударов
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что около десяти миллионов украинцев остались без электричества после массированных ракетных ударов, нанесенных Россией по объектам энергетической инфраструктуры.
"Во многих городах и районах нашей страны снова аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света. Больше всего... в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Во вторник почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об ударах сообщили в Киеве, а также в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. По всей стране начались аварийные отключения электричества.
Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию на Украине после новых ракетных ударов критической. Сам Зеленский заявил, что по территории страны нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Как утверждает министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября энергосистема подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации.
Удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры — прежде всего, электростанции, что привело к массовым отключениям энергии. На фоне этого в стране вводили графики отключения электричества, граждан призвали экономить энергию.