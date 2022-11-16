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Адвокат охранника "Ельцин Центра" попросил закрыть дело о порче картины - РИА Новости, 16.11.2022
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Адвокат охранника "Ельцин Центра" попросил закрыть дело о порче картины
Адвокат охранника "Ельцин Центра" попросил закрыть дело о порче картины - РИА Новости, 16.11.2022
Адвокат охранника "Ельцин Центра" попросил закрыть дело о порче картины
Адвокат экс-охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, испортившего картину Анны Лепорской "Три фигуры", заявил, что порча была незначительной, никаких... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:25
2022-11-16T14:25
происшествия
казимир малевич
екатеринбург
россия
ельцин центр
третьяковская галерея
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Адвокат экс-охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, испортившего картину Анны Лепорской "Три фигуры", заявил, что порча была незначительной, никаких следов на картине не осталось, ущерб возмещен, а потому дело нужно прекратить, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга."Никаких вредных последствий, которые бы имели место для картины, не осталось. Не осталось ни следов ручки, ни вмятин. Мой подзащитный не отрицает, что он нанес глаза на картину, но это деяние можно было бы рассмотреть в гражданско-правовом порядке", - сказал Алексей Бушмаков на втором заседании по апелляции.По его словам, причиненный ущерб возмещен, никто больше с исками к Васильеву не обращался. "Что, ему ещё 250 тысяч перечислить? Была порча, она носила временный характер, полностью устранимый. Если бы он нарисовал орган из трех букв, то картина была бы обезображена. Вообще, я прекратил бы это дело за малозначительностью, но все говорят о диком резонансе, с помощью которого Лепорская перестала быть просто художником, которая раскрашивала чашки", - добавил адвокат.В декабре прошлого года охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре". В конце августа мировой судья по статье УК РФ "Вандализм" назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра. Свою вину экс-охранник признал полностью.Неделю назад адвокат Васильева Алексей Бушмаков на первом заседании по апелляции предоставил суду выписку из больницы, где накануне лежал Васильев, подтверждающую тот факт, что его подзащитный не сможет отработать назначенные ему 180 часов обязательных работ.Ранее на слушаниях по составу преступления, когда речь касалась медицинских исследований, СМИ из зала суда просили выйти, поэтому многое для журналистов осталось "за кадром". Как пояснил адвокат, медицинская экспертиза у его подзащитного все-таки была – Васильев признан нуждающимся в принудительном наблюдении у психиатра, он стоит на учете психиатра и стоял.Экс-охранник рассказал на суде, что перед тем, как взяться за ручку, он "принял картину за детские рисунки" и "слышал разговор посетителей, говоривших, что картине не хватает глаз". Он также признался, что "его попросили нарисовать глаза подростки", гуляющие на выставке.Однако на записи с видеокамер, которые были впервые показаны в суде, никаких подростков рядом с подсудимым не было. На видео Васильев в пустующем зале подходит к картине Лепорской, достает ручку, оглядывается и начинает рисовать на полотне, после чего медленно отходит. На вопрос судьи, почему же он оглядывался, мужчина ответить так и не смог, ссылаясь на плохие память и самочувствие.Полотно, как сообщало в феврале Минкультуры, находившееся на реставрации в Третьяковской галерее, уже полностью восстановлено. Что касается причиненного материального ущерба, то страховая компания выплатила галерее более 250 тысяч рублей, а Васильев, по словам адвоката, еще до вынесения приговора отправил в фонд Третьяковки пожертвование в размере 5 тысяч рублей, что является половиной его пенсии.
https://ria.ru/20221026/kartina-1827000624.html
https://ria.ru/20221019/vandalizm-1825081450.html
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происшествия, казимир малевич, екатеринбург, россия, ельцин центр, третьяковская галерея
Происшествия, Казимир Малевич, Екатеринбург, Россия, Ельцин центр, Третьяковская галерея
14:25 16.11.2022
 
Адвокат охранника "Ельцин Центра" попросил закрыть дело о порче картины

Адвокат охранника "Ельцин Центра", испортившего картину Лепорской, попросил закрыть дело

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует картину Анны Лепорской "Три фигуры"
Посетительница фотографирует картину Анны Лепорской Три фигуры - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница фотографирует картину Анны Лепорской "Три фигуры" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Адвокат экс-охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, испортившего картину Анны Лепорской "Три фигуры", заявил, что порча была незначительной, никаких следов на картине не осталось, ущерб возмещен, а потому дело нужно прекратить, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга.
"Никаких вредных последствий, которые бы имели место для картины, не осталось. Не осталось ни следов ручки, ни вмятин. Мой подзащитный не отрицает, что он нанес глаза на картину, но это деяние можно было бы рассмотреть в гражданско-правовом порядке", - сказал Алексей Бушмаков на втором заседании по апелляции.
Картина Анны Лепорской Три фигуры
26 октября, 18:03Культура
Защита обжаловала приговор охраннику из-за пририсованных глаз на картине
По его словам, причиненный ущерб возмещен, никто больше с исками к Васильеву не обращался. "Что, ему ещё 250 тысяч перечислить? Была порча, она носила временный характер, полностью устранимый. Если бы он нарисовал орган из трех букв, то картина была бы обезображена. Вообще, я прекратил бы это дело за малозначительностью, но все говорят о диком резонансе, с помощью которого Лепорская перестала быть просто художником, которая раскрашивала чашки", - добавил адвокат.
В декабре прошлого года охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза лицам, изображенным на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Государственной Третьяковской галереи на выставке в "Ельцин Центре". В конце августа мировой судья по статье УК РФ "Вандализм" назначил Васильеву 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра. Свою вину экс-охранник признал полностью.
Неделю назад адвокат Васильева Алексей Бушмаков на первом заседании по апелляции предоставил суду выписку из больницы, где накануне лежал Васильев, подтверждающую тот факт, что его подзащитный не сможет отработать назначенные ему 180 часов обязательных работ.
Ранее на слушаниях по составу преступления, когда речь касалась медицинских исследований, СМИ из зала суда просили выйти, поэтому многое для журналистов осталось "за кадром". Как пояснил адвокат, медицинская экспертиза у его подзащитного все-таки была – Васильев признан нуждающимся в принудительном наблюдении у психиатра, он стоит на учете психиатра и стоял.
Экс-охранник рассказал на суде, что перед тем, как взяться за ручку, он "принял картину за детские рисунки" и "слышал разговор посетителей, говоривших, что картине не хватает глаз". Он также признался, что "его попросили нарисовать глаза подростки", гуляющие на выставке.
Однако на записи с видеокамер, которые были впервые показаны в суде, никаких подростков рядом с подсудимым не было. На видео Васильев в пустующем зале подходит к картине Лепорской, достает ручку, оглядывается и начинает рисовать на полотне, после чего медленно отходит. На вопрос судьи, почему же он оглядывался, мужчина ответить так и не смог, ссылаясь на плохие память и самочувствие.
Полотно, как сообщало в феврале Минкультуры, находившееся на реставрации в Третьяковской галерее, уже полностью восстановлено. Что касается причиненного материального ущерба, то страховая компания выплатила галерее более 250 тысяч рублей, а Васильев, по словам адвоката, еще до вынесения приговора отправил в фонд Третьяковки пожертвование в размере 5 тысяч рублей, что является половиной его пенсии.
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин-центре - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:42Культура
Холст Лепорской "Три фигуры" полностью восстановлен после акта вандализма
 
ПроисшествияКазимир МалевичЕкатеринбургРоссияЕльцин центрТретьяковская галерея
 
 
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