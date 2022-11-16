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ВКС получили партию новейших Су-34 - РИА Новости, 16.11.2022
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ВКС получили партию новейших Су-34
ВКС получили партию новейших Су-34 - РИА Новости, 16.11.2022
ВКС получили партию новейших Су-34
Воздушно-космические силы РФ (ВКС) до конца года получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:57
2022-11-16T14:01
россия
войска воздушно-космической обороны
су-34
безопасность
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
денис мантуров
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ (ВКС) до конца года получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря."В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины... До конца текущего года ВКС России получат очередные самолёты, которые сегодня находятся в производстве", - сказал Слюсарь, слова которого приведены в сообщении.Также он отметил, что ОАК продолжит выполнять все взятые на себя обязательства по обеспечению российских Вооруженных сил необходимой авиационной техникой."Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса – расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции – ритмично выполняются. Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику", – отметил вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который также цитируется в сообщении.
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россия, войска воздушно-космической обороны, су-34, безопасность, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, денис мантуров
Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-34, Безопасность, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Денис Мантуров
12:57 16.11.2022 (обновлено: 14:01 16.11.2022)
 
ВКС получили партию новейших Су-34

ОАК заявила о поставке в войска партии Су-34 и планах передать до конца года еще одну

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ (ВКС) до конца года получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.
"В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины... До конца текущего года ВКС России получат очередные самолёты, которые сегодня находятся в производстве", - сказал Слюсарь, слова которого приведены в сообщении.
Также он отметил, что ОАК продолжит выполнять все взятые на себя обязательства по обеспечению российских Вооруженных сил необходимой авиационной техникой.
"Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса – расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции – ритмично выполняются. Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику", – отметил вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который также цитируется в сообщении.
Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:19Новое оружие России
ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57
 
РоссияВойска воздушно-космической обороныСу-34БезопасностьЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехДенис Мантуров
 
 
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