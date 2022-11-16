https://ria.ru/20221116/su-34-1831900732.html

ВКС получили партию новейших Су-34

ВКС получили партию новейших Су-34 - РИА Новости, 16.11.2022

ВКС получили партию новейших Су-34

Воздушно-космические силы РФ (ВКС) до конца года получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:57

2022-11-16T12:57

2022-11-16T14:01

россия

войска воздушно-космической обороны

су-34

безопасность

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

денис мантуров

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ (ВКС) до конца года получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря."В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины... До конца текущего года ВКС России получат очередные самолёты, которые сегодня находятся в производстве", - сказал Слюсарь, слова которого приведены в сообщении.Также он отметил, что ОАК продолжит выполнять все взятые на себя обязательства по обеспечению российских Вооруженных сил необходимой авиационной техникой."Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса – расширение производства, ускорение темпов и увеличение объемов выпуска продукции – ритмично выполняются. Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков. Вооруженные силы России получают новую высокоэффективную авиационную технику", – отметил вице-премьер РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который также цитируется в сообщении.

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, войска воздушно-космической обороны, су-34, безопасность, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, денис мантуров