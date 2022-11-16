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Степашин призвал не "заколачивать окно в Европу" - РИА Новости, 16.11.2022
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Степашин призвал не "заколачивать окно в Европу"
Степашин призвал не "заколачивать окно в Европу" - РИА Новости, 16.11.2022
Степашин призвал не "заколачивать окно в Европу"
Не стоит "заколачивать окно в Европу", надо искать возможности доносить свою позицию, это важно для идеи русского мира, заявил председатель Императорского... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:15
2022-11-16T20:15
сергей степашин
украина
москва
европа
императорское православное палестинское общество
центральное разведывательное управление (цру)
ассоциация юристов россии
петр i
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Не стоит "заколачивать окно в Европу", надо искать возможности доносить свою позицию, это важно для идеи русского мира, заявил председатель Императорского православного палестинского общества, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин."Понятие русский мир, его защита (в контексте того – ред.), что сейчас происходит в нашей стране и вокруг нашей страны, как никогда актуально. Сегодняшняя ситуация - сложная в связи с войной против объединенного Запада, в которой используется русский народ на Украине. До последнего мы не верили, что такое могло произойти - это беда. Сегодня через русский мир мы защищаем всю цивилизацию, как это было при нашествии Наполеона и в Отечественную войну", - сказал Степашин, выступая на всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие", которая приходит в Москве 16-17 ноября.По его словам, ЦРУ, Госдеп и другие американские ведомства "работали, чисто, четко и профессионально, чтобы расколоть единство русского мира", однако "есть вопросы и к нам"."Чем мы занимались? Были министерства, агентства, фонды - все было. Мы должны понимать, что дипломаты (выступление проходило в аудитории МГИМО – ред.) – это не только возможность докладывать оперативную обстановку, прочитанную в местных газетах, хотя говорить надо всегда правду, но (надо – ред.) и формировать отношение к стране", - подчеркнул Степашин."Работать надо, находить возможности. Петр I не для того прорубил окно в Европу, чтобы мы его заколотили ржавыми гвоздями. Давайте искать подходы, говорить человеческим языком, чтобы нас слышали и понимали. Вот что нужно, если мы говорим о русском мире", - заключил глава Императорского православного палестинского общества.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831826285.html
https://ria.ru/20221111/rumyniya-1830643210.html
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европа
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сергей степашин, украина, москва, европа, императорское православное палестинское общество, центральное разведывательное управление (цру), ассоциация юристов россии, петр i
Сергей Степашин, Украина, Москва, Европа, Императорское православное палестинское общество, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ассоциация юристов России, Петр I
20:15 16.11.2022
 
Степашин призвал не "заколачивать окно в Европу"

Степашин призвал не "заколачивать окно в Европу", а искать возможность доносить позицию

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Не стоит "заколачивать окно в Европу", надо искать возможности доносить свою позицию, это важно для идеи русского мира, заявил председатель Императорского православного палестинского общества, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
"Понятие русский мир, его защита (в контексте того – ред.), что сейчас происходит в нашей стране и вокруг нашей страны, как никогда актуально. Сегодняшняя ситуация - сложная в связи с войной против объединенного Запада, в которой используется русский народ на Украине. До последнего мы не верили, что такое могло произойти - это беда. Сегодня через русский мир мы защищаем всю цивилизацию, как это было при нашествии Наполеона и в Отечественную войну", - сказал Степашин, выступая на всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие", которая приходит в Москве 16-17 ноября.
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По его словам, ЦРУ, Госдеп и другие американские ведомства "работали, чисто, четко и профессионально, чтобы расколоть единство русского мира", однако "есть вопросы и к нам".
"Чем мы занимались? Были министерства, агентства, фонды - все было. Мы должны понимать, что дипломаты (выступление проходило в аудитории МГИМО – ред.) – это не только возможность докладывать оперативную обстановку, прочитанную в местных газетах, хотя говорить надо всегда правду, но (надо – ред.) и формировать отношение к стране", - подчеркнул Степашин.
"Работать надо, находить возможности. Петр I не для того прорубил окно в Европу, чтобы мы его заколотили ржавыми гвоздями. Давайте искать подходы, говорить человеческим языком, чтобы нас слышали и понимали. Вот что нужно, если мы говорим о русском мире", - заключил глава Императорского православного палестинского общества.
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Сергей СтепашинУкраинаМоскваЕвропаИмператорское православное палестинское обществоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ассоциация юристов РоссииПетр I
 
 
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