https://ria.ru/20221116/statya-1831819123.html

СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши

СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши

Действие 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне) не было бы автоматически запущено, даже если бы было доказано, что за упавшей в Польше ракетой стоит... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:03

2022-11-16T09:03

2022-11-16T09:29

в мире

польша

нато

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действие 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне) не было бы автоматически запущено, даже если бы было доказано, что за упавшей в Польше ракетой стоит РФ, никто не хочет эскалации с Москвой, приводит агентство Блумберг слова неназванного французского чиновника."Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, 5-я статья НАТО не была бы автоматически запущена <...>, никто не хочет эскалации с Москвой, которая может оказаться очень опасной", - цитирует агентство чиновника.По его словам, то, что произошло в Польше, еще предстоит выяснить, а идентификация ракеты еще не подтверждает, кто ее пустил, так как многие страны используют одинаковое оружие.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/polsha-1831817995.html

https://ria.ru/20221116/pentagon-1831805681.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, нато, инцидент с падением ракет в польше