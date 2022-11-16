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СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши
СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши
Действие 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне) не было бы автоматически запущено, даже если бы было доказано, что за упавшей в Польше ракетой стоит... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:03
2022-11-16T09:29
в мире
польша
нато
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действие 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне) не было бы автоматически запущено, даже если бы было доказано, что за упавшей в Польше ракетой стоит РФ, никто не хочет эскалации с Москвой, приводит агентство Блумберг слова неназванного французского чиновника."Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, 5-я статья НАТО не была бы автоматически запущена &lt;...&gt;, никто не хочет эскалации с Москвой, которая может оказаться очень опасной", - цитирует агентство чиновника.По его словам, то, что произошло в Польше, еще предстоит выяснить, а идентификация ракеты еще не подтверждает, кто ее пустил, так как многие страны используют одинаковое оружие.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/polsha-1831817995.html
https://ria.ru/20221116/pentagon-1831805681.html
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в мире, польша, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
09:03 16.11.2022 (обновлено: 09:29 16.11.2022)
 
СМИ: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически из-за Польши

Блумберг: пятую статью устава НАТО не запустили бы автоматически после инцидента в Польше

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действие 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне) не было бы автоматически запущено, даже если бы было доказано, что за упавшей в Польше ракетой стоит РФ, никто не хочет эскалации с Москвой, приводит агентство Блумберг слова неназванного французского чиновника.
"Даже если бы было доказано, что Россия стоит за ударом, 5-я статья НАТО не была бы автоматически запущена <...>, никто не хочет эскалации с Москвой, которая может оказаться очень опасной", - цитирует агентство чиновника.
По его словам, то, что произошло в Польше, еще предстоит выяснить, а идентификация ракеты еще не подтверждает, кто ее пустил, так как многие страны используют одинаковое оружие.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
06:20
В Пентагоне заявили о решимости защищать Польшу и НАТО
 
В миреПольшаНАТОИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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