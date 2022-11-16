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В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО - РИА Новости, 16.11.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20221116/stanok-1831968705.html
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО - РИА Новости, 16.11.2022
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО
Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:12
2022-11-16T16:12
пензенская область
экономика
технологии
олег мельниченко
пенза
россия
пензенская область
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ПЕНЗА, 16 ноя - РИА Новости. Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в отрасли станкостроения, заявил губернатор Олег Мельниченко."Специалисты пензенской компании "Станкомашстрой" выпустили первый токарный станок с отечественной системой числового программного управления. Это настоящий прорыв в отрасли станкостроения. Благодаря (станку) СТ16А18 можно выполнять множество технологических операций, в их числе токарные работы, сверление, нарезка резьбы. С его помощью можно обрабатывать как металлы, так и другие материалы... Такая разработка открывает еще больше возможностей для станкостроителей и других пользователей, которые могут расширять функционал и подстраивать его под конкретные задачи", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что система числового программного управления "Аксиома Контрол", которую разработали ученые кафедры компьютерных систем управления Московского государственного технологического университета "Станкин", позволяет прибору подстраиваться под конкретные производственные задачи, настраивать технологические комплексы, подключаться к цеховым сетям и обучать персонал.По словам Мельниченко, выпуск такого станка является примером настоящего импортозамещения."Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет - реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе... Конечно, наш первый станок - это только первый шаг к экономическому суверенитету в сфере высоких технологий, но будет и продолжение. Горжусь тем, что именно пензенские разработчики в содружестве с нашими российскими учеными смогли выйти на конкретный успешный результат - произвели высокоточное современное оборудование", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.Уточняется, что в Пензенской области в 2021 году при поддержке губернатора создан станкостроительный кластер "Пензастанкомаш", конечным производителем продукции которого является "Станкомашстрой".
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экономика, технологии, олег мельниченко, пенза, россия, пензенская область
Пензенская область, Экономика, Технологии, Олег Мельниченко, Пенза, Россия, Пензенская область
16:12 16.11.2022
 
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО

В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественной системой ЧПУ

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 16 ноя - РИА Новости. Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в отрасли станкостроения, заявил губернатор Олег Мельниченко.
"Специалисты пензенской компании "Станкомашстрой" выпустили первый токарный станок с отечественной системой числового программного управления. Это настоящий прорыв в отрасли станкостроения. Благодаря (станку) СТ16А18 можно выполнять множество технологических операций, в их числе токарные работы, сверление, нарезка резьбы. С его помощью можно обрабатывать как металлы, так и другие материалы... Такая разработка открывает еще больше возможностей для станкостроителей и других пользователей, которые могут расширять функционал и подстраивать его под конкретные задачи", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Пенза - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Он отметил, что система числового программного управления "Аксиома Контрол", которую разработали ученые кафедры компьютерных систем управления Московского государственного технологического университета "Станкин", позволяет прибору подстраиваться под конкретные производственные задачи, настраивать технологические комплексы, подключаться к цеховым сетям и обучать персонал.
По словам Мельниченко, выпуск такого станка является примером настоящего импортозамещения.
"Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет - реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе... Конечно, наш первый станок - это только первый шаг к экономическому суверенитету в сфере высоких технологий, но будет и продолжение. Горжусь тем, что именно пензенские разработчики в содружестве с нашими российскими учеными смогли выйти на конкретный успешный результат - произвели высокоточное современное оборудование", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в Пензенской области в 2021 году при поддержке губернатора создан станкостроительный кластер "Пензастанкомаш", конечным производителем продукции которого является "Станкомашстрой".
Волгоградская инновационная компания Стереотек с господдержкой запустила первое в России производство 5D-принтеров - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 18:18Волгоградская область
В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров
 
Пензенская областьЭкономикаТехнологииОлег МельниченкоПензаРоссияПензенская область
 
 
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