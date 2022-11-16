https://ria.ru/20221116/stanok-1831968705.html

В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО

В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО - РИА Новости, 16.11.2022

В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО

Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:12

2022-11-16T16:12

2022-11-16T16:12

пензенская область

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технологии

олег мельниченко

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пензенская область

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ПЕНЗА, 16 ноя - РИА Новости. Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в отрасли станкостроения, заявил губернатор Олег Мельниченко."Специалисты пензенской компании "Станкомашстрой" выпустили первый токарный станок с отечественной системой числового программного управления. Это настоящий прорыв в отрасли станкостроения. Благодаря (станку) СТ16А18 можно выполнять множество технологических операций, в их числе токарные работы, сверление, нарезка резьбы. С его помощью можно обрабатывать как металлы, так и другие материалы... Такая разработка открывает еще больше возможностей для станкостроителей и других пользователей, которые могут расширять функционал и подстраивать его под конкретные задачи", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что система числового программного управления "Аксиома Контрол", которую разработали ученые кафедры компьютерных систем управления Московского государственного технологического университета "Станкин", позволяет прибору подстраиваться под конкретные производственные задачи, настраивать технологические комплексы, подключаться к цеховым сетям и обучать персонал.По словам Мельниченко, выпуск такого станка является примером настоящего импортозамещения."Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет - реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе... Конечно, наш первый станок - это только первый шаг к экономическому суверенитету в сфере высоких технологий, но будет и продолжение. Горжусь тем, что именно пензенские разработчики в содружестве с нашими российскими учеными смогли выйти на конкретный успешный результат - произвели высокоточное современное оборудование", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.Уточняется, что в Пензенской области в 2021 году при поддержке губернатора создан станкостроительный кластер "Пензастанкомаш", конечным производителем продукции которого является "Станкомашстрой".

https://ria.ru/20220907/laboratoriya-1815244407.html

https://ria.ru/20221021/printer-1825774606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, олег мельниченко, пенза, россия, пензенская область