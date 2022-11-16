https://ria.ru/20221116/stanok-1831968705.html
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО - РИА Новости, 16.11.2022
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО
Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:12
2022-11-16T16:12
2022-11-16T16:12
пензенская область
экономика
технологии
олег мельниченко
пенза
россия
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d6e345aff8ef947a9901f1294061709b.jpg
ПЕНЗА, 16 ноя - РИА Новости. Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в отрасли станкостроения, заявил губернатор Олег Мельниченко."Специалисты пензенской компании "Станкомашстрой" выпустили первый токарный станок с отечественной системой числового программного управления. Это настоящий прорыв в отрасли станкостроения. Благодаря (станку) СТ16А18 можно выполнять множество технологических операций, в их числе токарные работы, сверление, нарезка резьбы. С его помощью можно обрабатывать как металлы, так и другие материалы... Такая разработка открывает еще больше возможностей для станкостроителей и других пользователей, которые могут расширять функционал и подстраивать его под конкретные задачи", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что система числового программного управления "Аксиома Контрол", которую разработали ученые кафедры компьютерных систем управления Московского государственного технологического университета "Станкин", позволяет прибору подстраиваться под конкретные производственные задачи, настраивать технологические комплексы, подключаться к цеховым сетям и обучать персонал.По словам Мельниченко, выпуск такого станка является примером настоящего импортозамещения."Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет - реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе... Конечно, наш первый станок - это только первый шаг к экономическому суверенитету в сфере высоких технологий, но будет и продолжение. Горжусь тем, что именно пензенские разработчики в содружестве с нашими российскими учеными смогли выйти на конкретный успешный результат - произвели высокоточное современное оборудование", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.Уточняется, что в Пензенской области в 2021 году при поддержке губернатора создан станкостроительный кластер "Пензастанкомаш", конечным производителем продукции которого является "Станкомашстрой".
https://ria.ru/20220907/laboratoriya-1815244407.html
https://ria.ru/20221021/printer-1825774606.html
пенза
россия
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_7340fc6bf4562a2388e8e28e760e5742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, олег мельниченко, пенза, россия, пензенская область
Пензенская область, Экономика, Технологии, Олег Мельниченко, Пенза, Россия, Пензенская область
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественным ПО
В Пензе выпустили первый в России токарный станок с отечественной системой ЧПУ
ПЕНЗА, 16 ноя - РИА Новости.
Первый в России токарный станок с отечественной системой числового программного управления выпустили на пензенском заводе, что является настоящим прорывом в отрасли станкостроения, заявил
губернатор Олег Мельниченко.
"Специалисты пензенской компании "Станкомашстрой" выпустили первый токарный станок с отечественной системой числового программного управления. Это настоящий прорыв в отрасли станкостроения. Благодаря (станку) СТ16А18 можно выполнять множество технологических операций, в их числе токарные работы, сверление, нарезка резьбы. С его помощью можно обрабатывать как металлы, так и другие материалы... Такая разработка открывает еще больше возможностей для станкостроителей и других пользователей, которые могут расширять функционал и подстраивать его под конкретные задачи", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что система числового программного управления "Аксиома Контрол", которую разработали ученые кафедры компьютерных систем управления Московского государственного технологического университета "Станкин", позволяет прибору подстраиваться под конкретные производственные задачи, настраивать технологические комплексы, подключаться к цеховым сетям и обучать персонал.
По словам Мельниченко, выпуск такого станка является примером настоящего импортозамещения.
"Свершилось то, о необходимости чего мы говорили на протяжении многих лет - реальное импортозамещение. И это сделано в Пензе... Конечно, наш первый станок - это только первый шаг к экономическому суверенитету в сфере высоких технологий, но будет и продолжение. Горжусь тем, что именно пензенские разработчики в содружестве с нашими российскими учеными смогли выйти на конкретный успешный результат - произвели высокоточное современное оборудование", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в Пензенской области
в 2021 году при поддержке губернатора создан станкостроительный кластер "Пензастанкомаш", конечным производителем продукции которого является "Станкомашстрой".