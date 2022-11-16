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СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
Десять человек пострадали в ночь на четверг в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:32
2022-11-16T23:37
стамбул
происшествия
в мире
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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Десять человек пострадали в ночь на четверг в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA.По данным агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. "Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв", - сообщает агентство. Начался пожар, огонь охватил первый этаж трехэтажного дома.Десять пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника.Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.В ночь на среду в Фатихе также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат, никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.
https://ria.ru/20221116/podozrevaemyy-1832071830.html
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стамбул, происшествия, в мире
Стамбул, Происшествия, В мире
23:32 16.11.2022 (обновлено: 23:37 16.11.2022)
 
СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек

Агентство DHA: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Десять человек пострадали в ночь на четверг в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA.
По данным агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. "Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв", - сообщает агентство. Начался пожар, огонь охватил первый этаж трехэтажного дома.
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Десять пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника.
Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.
В ночь на среду в Фатихе также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат, никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.
В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.
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