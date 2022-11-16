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СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
Десять человек пострадали в ночь на четверг в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T23:32
2022-11-16T23:32
2022-11-16T23:37
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КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Десять человек пострадали в ночь на четверг в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA.По данным агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. "Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв", - сообщает агентство. Начался пожар, огонь охватил первый этаж трехэтажного дома.Десять пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника.Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.В ночь на среду в Фатихе также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат, никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.
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стамбул, происшествия, в мире
Стамбул, Происшествия, В мире
23:32 16.11.2022 (обновлено: 23:37 16.11.2022)
СМИ: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
Агентство DHA: в Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
КАИР, 16 ноя - РИА Новости.
Десять человек пострадали в ночь на четверг в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA
.
По данным агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. "Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв", - сообщает агентство. Начался пожар, огонь охватил первый этаж трехэтажного дома.
Десять пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника.
Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.
В ночь на среду в Фатихе также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат, никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.
В районе Фатих сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей города, в частности, здесь находится площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.