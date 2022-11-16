https://ria.ru/20221116/spisok-1831914925.html

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.11.2022

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"* в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:35

2022-11-16T13:35

2022-11-16T13:35

народная самооборона

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"* в перечень террористов и экстремистов."Межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"*, - говорится в соответствующем перечне.В сентябре Челябинский областной суд признал террористической анархистскую организацию и запретил ее деятельность в Российской Федерации."Народная самооборона" - российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221111/obschepit-1830710177.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

народная самооборона, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия