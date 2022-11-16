Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/spisok-1831914925.html
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.11.2022
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"* в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:35
2022-11-16T13:35
народная самооборона
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_9fadaed632b28b4d7044c1002a81016f.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"* в перечень террористов и экстремистов."Межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"*, - говорится в соответствующем перечне.В сентябре Челябинский областной суд признал террористической анархистскую организацию и запретил ее деятельность в Российской Федерации."Народная самооборона" - российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221111/obschepit-1830710177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_20a725ca8fc3c2a3eccd0de9c58b324d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
народная самооборона, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Народная самооборона, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
13:35 16.11.2022
 
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес движение "Народная самооборона" в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"* в перечень террористов и экстремистов.
"Межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"*, - говорится в соответствующем перечне.
В сентябре Челябинский областной суд признал террористической анархистскую организацию и запретил ее деятельность в Российской Федерации.
"Народная самооборона" - российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 11:03
В России выявили крупномасштабную схему легализации доходов в общепите
 
Народная самооборонаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала