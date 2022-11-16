https://ria.ru/20221116/spisok-1831914925.html
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.11.2022
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"* в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:35
2022-11-16T13:35
2022-11-16T13:35
народная самооборона
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"* в перечень террористов и экстремистов."Межрегиональное леворадикальное анархистское движение "Народная самооборона"*, - говорится в соответствующем перечне.В сентябре Челябинский областной суд признал террористической анархистскую организацию и запретил ее деятельность в Российской Федерации."Народная самооборона" - российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221111/obschepit-1830710177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
народная самооборона, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Народная самооборона, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес движение "Народная самооборона" в список террористов и экстремистов