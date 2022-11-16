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Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку спецоперации - РИА Новости, 16.11.2022
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Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку спецоперации
Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку спецоперации - РИА Новости, 16.11.2022
Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку спецоперации
Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, вырученные средства направят РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:19
2022-11-16T21:07
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
москва
ситуация в днр и лнр
новый год
европа
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, вырученные средства направят в поддержку спецоперации, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что решение остается за москвичами.По словам Собянина, Новый год, Рождество – это праздники, которые вселяют в людей надежду, дают вдохновение, что важно как для детей, так и для взрослых. "Поэтому так сказать однозначно, что мы находимся в сложной ситуации, страна по сути дела воюет, и поэтому все праздники надо отменить, на мой взгляд, это не так. Но тем не менее, люди должны сами определиться", - отметил мэр.Он отметил, что это спорный вопрос, будет ли экономнее не проводить мероприятий."Очень спорный вопрос, потому что доходы от этих праздников, даже в бюджет гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую можно получить. Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь. И плюс к тому, вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом. Просто дикое падение, до 20-30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести?" - сказал Собянин.Кроме того, по его словам, праздники не отменяли даже в самые сложные времена, например, в Великую Отечественную."Россия переживала разные периоды, и во Вторую мировую войну, в 41-м году, когда половина европейской части была занята немецкими войсками, когда полчища стояли практически под Москвой, когда гибли миллионы людей, уничтожались целые города - тогда было принято решение, что вопреки всему, вопреки врагу, вопреки пессимистическим настроениям, вопреки всему все-таки Новый год праздновать достойно", - сказал Собянин.Он добавил, что, безусловно, необходимо подумать о том, чтобы поздравить бойцов на передовой, оказать внимание семьям мобилизованных, надо подумать о тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, создать им особые условия, прийти в госпитали к раненым."Но просто так сказать, что мы ничего этого не будем делать, мы сейчас запремся в своих квартирах и там чуть ли не под одеялом что-то будем праздновать, это неправильно. И по поводу украшений города – посмотрите, что происходит в Европе. Там без всяких решений темно и депрессивно. Мы что, хотим в солидарность им у себя это сделать? Зачем, кому это надо? Это, знаете, псевдопатриотизм. Надо сделать так, чтобы нормально отмечались те традиции, к которым они привыкли, чтобы у людей было нормальное настроение, и чтобы они завтра пошли работать на благо страны и на победу", - отметил мэр.Ранее в среду Собянин предложил москвичам проголосовать на тему празднования Нового года в столице. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Москвичи могут проголосовать за то, чтобы вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, им предлагается выбрать вариант о том, чтобы сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства также направить на поддержку участников спецоперации. Также есть вариант, подразумевающий отмену праздничных мероприятий и украшения столицы.
https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818408527.html
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Собянин о новогодних праздниках: "Доходы, которые получит Москва, направят в поддержку спецоперации"
Собянин о новогодних праздниках: "Доходы, которые получит Москва направят в поддержку спецоперации"
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общество, сергей собянин, москва, ситуация в днр и лнр, новый год, европа
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР, Новый год, Европа
18:19 16.11.2022 (обновлено: 21:07 16.11.2022)
 
Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку спецоперации

Собянин: вырученные с новогодних мероприятий деньги направят на поддержку спецоперации

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, вырученные средства направят в поддержку спецоперации, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что решение остается за москвичами.
По словам Собянина, Новый год, Рождество – это праздники, которые вселяют в людей надежду, дают вдохновение, что важно как для детей, так и для взрослых. "Поэтому так сказать однозначно, что мы находимся в сложной ситуации, страна по сути дела воюет, и поэтому все праздники надо отменить, на мой взгляд, это не так. Но тем не менее, люди должны сами определиться", - отметил мэр.
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Он отметил, что это спорный вопрос, будет ли экономнее не проводить мероприятий.
"Очень спорный вопрос, потому что доходы от этих праздников, даже в бюджет гораздо больше, просто кратно больше, чем экономия, которую можно получить. Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь. И плюс к тому, вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом. Просто дикое падение, до 20-30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести?" - сказал Собянин.
Кроме того, по его словам, праздники не отменяли даже в самые сложные времена, например, в Великую Отечественную.
"Россия переживала разные периоды, и во Вторую мировую войну, в 41-м году, когда половина европейской части была занята немецкими войсками, когда полчища стояли практически под Москвой, когда гибли миллионы людей, уничтожались целые города - тогда было принято решение, что вопреки всему, вопреки врагу, вопреки пессимистическим настроениям, вопреки всему все-таки Новый год праздновать достойно", - сказал Собянин.
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Он добавил, что, безусловно, необходимо подумать о том, чтобы поздравить бойцов на передовой, оказать внимание семьям мобилизованных, надо подумать о тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, создать им особые условия, прийти в госпитали к раненым.
"Но просто так сказать, что мы ничего этого не будем делать, мы сейчас запремся в своих квартирах и там чуть ли не под одеялом что-то будем праздновать, это неправильно. И по поводу украшений города – посмотрите, что происходит в Европе. Там без всяких решений темно и депрессивно. Мы что, хотим в солидарность им у себя это сделать? Зачем, кому это надо? Это, знаете, псевдопатриотизм. Надо сделать так, чтобы нормально отмечались те традиции, к которым они привыкли, чтобы у людей было нормальное настроение, и чтобы они завтра пошли работать на благо страны и на победу", - отметил мэр.
Ранее в среду Собянин предложил москвичам проголосовать на тему празднования Нового года в столице. Голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Москвичи могут проголосовать за то, чтобы вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, им предлагается выбрать вариант о том, чтобы сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства также направить на поддержку участников спецоперации. Также есть вариант, подразумевающий отмену праздничных мероприятий и украшения столицы.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СобянинМоскваСитуация в ДНР и ЛНРНовый годЕвропа
 
 
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